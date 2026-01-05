iPhone・Apple Watch・AirPodsをまとめて充電｜BelkinのQi2対応3-in-1充電器

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Belkin Qi2対応ワイヤレス充電器の特徴

BelkinがAmazon.co.jp限定で展開している「Belkin Qi2 25W Ultra Charge ワイヤレス充電 3-in-1 スクエアモデル」は、複数のデバイスをまとめて充電したいユーザーに向けたワイヤレス充電器だ。販売価格は14,908円で、現在は16％の割引が適用されている。iPhone 17からiPhone 12までの幅広いモデルに対応しているほか、Google Pixel 10 Pro XLなど、さまざまなデバイスで使用できる。

本製品はQi2の公式認証を取得しており、MagSafe対応デバイスを含む3台のデバイスを同時に充電できる3-in-1タイプとなっている。スタンドとして使えるモードと、パッドとして使えるモードを切り替えられるコンバーチブルデザインを採用。折りたたみ式のため、使用しないときや持ち運び時にも扱いやすい。

iPhone・Apple Watch・AirPodsを同時に充電

iPhone、AirPods、Apple Watchをまとめて充電できるため、複数の充電ケーブルを用意する必要がなく、デスク周りをすっきりと整理できる点も特徴だ。Apple Watchは急速充電に対応しており、充電を忘れていた場合でも短時間で使用可能な状態にできるという。

デザイン面では、Apple製品との親和性を意識したシンプルで上質な外観に仕上げられている。日常的にデスク上へ設置しても違和感がなく、実用性とデザイン性のバランスが取れている。

Amazon.co.jp限定販売と付属特典

「Belkin Qi2 25W Ultra Charge ワイヤレス充電 3-in-1 スクエアモデル」はAmazon.co.jp限定で購入でき、特典としてオリジナル壁紙のダウンロードが付属する。複数のAppleデバイスを日常的に使用するユーザーにとって、効率的な充電環境を整えるための選択肢のひとつとなるワイヤレス充電器だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。