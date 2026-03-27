絡まないだけでこんなに快適 Belkinの240W対応“マグネット式USB-Cケーブル”が便利すぎる
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「ケーブルってこんなに邪魔だったっけ？」
そう思ったことがある人へ
デスクの上って、気づくとケーブルだらけになりがちです。スマホ用、ノートPC用、タブレット用……と増えていくうちに、どれがどれだかわからなくなる。しかも絡まるし、なんだか見た目もゴチャっとするし。
そんな地味だけど毎日感じるストレスに対して、わりと真面目に向き合ってきたのがBelkinのマグネット式 USB-Cケーブル「CAB027qc1MBK」です。スペックだけでなく、「使いやすさ」そのものをアップデートしてきたケーブルと言えます。
240W対応で、スマホからノートPCまでこれ1本
まず押さえておきたいのは、最大240WのUSB Power Deliveryに対応している点。最近はノートPCでもUSB-C充電が当たり前になっていますが、この出力ならハイパワーなノートでもしっかりカバーできます。
もちろんスマホやタブレットとの相性も良く、「これ1本でOK」な汎用性の高さが魅力です。充電ケーブルを用途ごとに分ける必要がなくなるだけでも、デスク周りはかなりスッキリします。
平型ケーブル＋マグネットで片付けやすさが段違い
この製品が面白いのは、単なる高出力ケーブルで終わっていないところです。平型デザインに加えて、マグネットでまとまる構造を採用しており、使い終わったあとも自然とコンパクトに収まります。
丸型ケーブルのようにぐるぐる巻いて結束する必要がなく、パッとまとめてサッと収納できる。バッグに放り込んでも絡まりにくいので、持ち運び用途にも相性が良さそうです。
一方でデータ転送はUSB 2.0（最大480Mbps）にとどまる点には注意。ここだけ見ると物足りなさを感じる人もいるかもしれませんが、この製品の軸はあくまで「充電」なのでしょう。
大容量データを高速転送する用途には向きませんが、普段使いのケーブルとしてはむしろ割り切りが効いている印象。耐久性や安全性にも配慮されており、日常的に使い倒す前提の設計になっています。
“いいケーブル”はスペックだけじゃないと気づかせてくれる1本
USB-Cケーブルはすでに成熟したジャンルですが、それでも「使いにくい」という不満は意外と残っています。「CAB027qc1MBK」は、そこを正面から解決しにきた製品です。
240W対応という安心感に加え、片付けやすくて、絡まらない。地味といえば地味。しかし、気づけば他のケーブルに戻れなくなるかもしれません。スペック競争の次に来るのは、こういう快適さなのかもしれない……と感じさせてくれる1本です。
価格はAmazonで3,018円。ちなみに、同じケーブルのホワイトもあります。お好みで選んでください。
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