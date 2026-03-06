Belkin BoostCharge モバイルバッテリー BPD012fqBK

Apple Watchユーザーが持ち歩くべきモバイルバッテリーはこれだ！

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple Watch用急速充電プラグと
USB-Cケーブルを本体に内蔵

　外出先でスマートフォンのバッテリーを気にする人は多いですが、Apple Watchも毎日使うデバイスである……という人もめずらしくありません。通知確認や健康管理、決済までこなす便利な存在ですが、バッテリー残量は気になるところです。そんなとき、スマホと一緒にApple Watchも充電できるモバイルバッテリーが1つあると、外出時の安心感がぐっと変わってきます。

　Belkin BoostCharge モバイルバッテリー BPD012fqBKは、Apple Watch用急速充電プラグとUSB-Cケーブルを本体に内蔵したモバイルバッテリー。

　約10,000mAhクラスの容量を備えながらコンパクトな設計となっており、通勤や旅行、日常の持ち歩き用として使いやすいモデルに仕上がっています。Amazonでは参考価格は13,990円のところ、新生活セールで20%オフの11,192円で購入できます。

 

Apple Watchを置くだけでOK！

　本製品の大きな特徴は、Apple Watch用ワイヤレス充電器が内蔵されていること。Apple Watchの専用充電器を持ち運ばずとも充電が可能になります。充電時は折りたたみ式プラグがApple Watch用スタンドにもなるのもポイントです。

Apple Watchの急速充電に対応

　最大45Wの高出力に対応した急速充電も特徴。スマホはもちろん、タブレットや一部のノートPCなどもスピーディーに充電できます。Power DeliveryやPPSといった高速充電規格に対応しているため、対応機器なら効率よく電力を供給できるのも魅力です。

10000mAhの大容量バッテリーと最大45W出力。高出力を必要とするデバイスも対応可能

 

ケーブル内蔵、残量確認が可能など、細かい配慮がうれしい

　本体にはUSB-Cケーブルが内蔵されており、充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。バッグやポケットから取り出してすぐに充電できる手軽さは、日常使いだけでなく出張や旅行などでも便利に感じられるポイントでしょう。もちろん、USB-Cポートも備えているため、ケーブル充電と組み合わせて複数の機器を同時に充電することも可能。

　バッテリー残量や充電状況を確認できるディスプレーも搭載されており、ひと目で把握できます。安全面ではBelkin独自の保護設計を採用し、過電圧や過熱などを防ぐ仕組みによって、安心して使えるよう配慮されています。

高耐久の編み込みUSB-Cケーブルを一体化しているほか、内蔵のデジタルスクリーンでバッテリー残量を確認できます

　Apple Watchをワイヤレスで充電可能な手軽さ、ケーブル内蔵による携帯性、最大45Wのパワフルな充電性能、そして視認性の高いディスプレーを備えたBelkin BoostCharge モバイルバッテリー BPD012fqBK

　スマホを中心に、複数のデバイスを持ち歩く人にとって心強い電源となる1台です。とくにApple Watchユーザーにとっては、日常の持ち歩きはもちろん、モバイルワークや旅行の電源確保にも活躍してくれるでしょう。

   

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

■関連サイト

Belkin トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
03月
04月
08月
09月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
06月
09月
2023年
01月
03月
05月
08月
09月
11月
2022年
12月