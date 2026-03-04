大容量モバイルバッテリーはセールで買う。Belkinの26,000mAhが26％オフ

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

26,000mAhの大容量による安心感！

モバイルバッテリーは、必要になってから慌てて買うより、セールのときに良いものを確保しておくのがおすすめです。とくに大容量モデルは価格もそれなりにするため、割引のタイミングが狙い目。スマートフォンだけでなく、タブレットやイヤフォンなど充電する機器が増えた今、大容量バッテリーをひとつ持っておくと安心感が違います。

「Belkin モバイルバッテリー BPB016btBK-A」なら、容量は26,000mAhと大きく、スマートフォンを複数回充電できる余裕があります。たとえばiPhone 15 Proの場合、約5回分の充電が可能とされています。長時間の外出や旅行、出張時にも電池残量を気にせず使えるのが特徴です。

USB Type-CポートとUSB-Aポートをそれぞれ2基ずつ備え、合計4台のデバイスを同時に充電できる点もポイントです。複数のガジェットを持ち歩くユーザーにとっても便利な設計となっています。Amazonでは過去価格7,592円のところ、「新生活先行セール」で26%オフの5,649円で購入できます（3月4日現在）。

最大32W出力でスマートフォンを素早く充電

「Belkin モバイルバッテリー BPB016btBK-A」は、USB Type-CによるPower Deliveryに対応しており、最大20Wの急速充電が可能。iPhone 15 Proの場合、0％から50％までを約23分で充電できるそう。

さらにUSB Type-CとUSB-Aを組み合わせた使用では、最大32Wの出力に対応。複数のデバイスを同時に接続しても効率よく充電できる設計となっています。PPS（Programmable Power Supply）技術により、接続された機器に合わせて電力を自動調整する仕組みも搭載されています。

USB Type-C×2、USB-A×2の4ポート構成

ポート構成はUSB Type-C×2、USB-A×2の合計4ポート。スマートフォンやタブレット、モバイルルーター、イヤホンなどを同時に充電できるため、複数のガジェットを持ち歩くユーザーにも向いています。

4ポート同時使用時でも最大27Wの出力に対応しており、外出先で家族や同僚とバッテリーを共有するようなシーンでも活躍しそうですね。

旅行や出張でも安心して持ち歩ける設計

容量26,000mAhという大容量ながら、航空機の機内持ち込み基準に準拠している点も特徴。旅行や出張など長時間の移動でも安心して携帯できます。

本体には過熱や過電流などを検知する安全機構が搭載されており、充電時の安全性にも配慮されています。またBelkinは接続機器保証や2年間のメーカー保証を用意しており、安心して使える点も魅力です。

外出先の電源確保を支える大容量モバイルバッテリー

「Belkin モバイルバッテリー BPB016btBK-A」は、大容量と多ポートを兼ね備えたモデル。スマートフォンを何度も充電できる容量に加え、4台同時充電にも対応するため、日常のモバイル用途はもちろん、旅行や出張、防災用の備えとしても活躍するでしょう。

大容量のモバイルバッテリーは頻繁に買い替えるものではないからこそ、セールのタイミングで手に入れておくとコストパフォーマンスが高くなります。外出時の安心感を大きく高めてくれるアイテムなので、気になっていた人はこの機会にチェックするのがよいのでは。

