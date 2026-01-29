“Apple Watchも一緒に充電できる”安心感！ Belkinのモバイルバッテリー「BoostCharge Pro BPD012fqSA」は外出の心強い相棒

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

スマホだけじゃなくて

Apple Watchの充電も不安なときがある

外出先で「スマホのバッテリーが心許ない」と気付くと、落ち着かなくなりますよね。Apple Watchはどうでしょうか。こちらのバッテリー残量が残り少ないと、もっと落ち着かない人もいるのでは。

そんな小さな不安をまとめて引き受けてくれる存在が、「BoostCharge Pro BPD012fqSA」です。Amazonでは13,418円で購入できます（1月28日現在）。

モバイルバッテリーというと“とりあえず充電できればいい道具”になりがちですが、「BoostCharge Pro BPD012fqSA」は日常の充電習慣そのものを少しスマートにしてくれる商品かもしれません。

外出先でもケーブルいらず

「BoostCharge Pro BPD012fqSA」の特筆すべき点は、Apple Watchの充電機能を備えた3-in-1設計であるところ。

スマートフォン用のUSB-Cポートに加えて本体内蔵のUSB-Cケーブル、そしてApple Watch専用の充電モジュールが一体化されています。これにより、外出先でもケーブルを別途用意することなく、さまざまなデバイスを充電できる利便性を持っています。

充電性能の安心感はもちろん

過電流や過電圧、過熱などから機器を守る機能も

充電性能についても安心感があります。約10,000mAhのバッテリー容量を持ち、スマートフォンであれば複数回の充電に対応可能な容量感。

最大45Wまでの出力に対応しているため、iPhoneやiPadといった一般的なモバイル機器はもちろん、Nintendo SwitchやMacBook Airといった電力を多く必要とするデバイスへの急速充電も視野に入れられています。

また、Apple Watchは0％から80％まで約45分で充電できるとされており、忙しい朝や外出先での短時間充電にも強い味方になります。

デザイン面では、コンパクトかつスタイリッシュなフォルムが好印象。本体にはデジタルディスプレーが搭載されており、バッテリー残量や充電状況を一目で確認できる点も日常使いで便利に感じるポイントでしょう。バッグやベルトに取り付けられるループが付属しており、持ち運びやすさにも工夫が見られます。

さらに、過電流や過電圧、過熱などから機器を守る「Belkin SmartProtect」機能が備わっているため、安全性にも気を配った作りです。

「BoostCharge Pro BPD012fqSA」は、単体でスマホからApple Watchまで幅広いデバイスをカバーし、外出先での充電ストレスを大きく軽減してくれるモバイルバッテリー。ケーブル一体型で使いやすさを追求しつつ、急速充電対応や多デバイス同時充電といった実用性も高く、日常使いから出張・旅行まで活躍する一台としておすすめできます。

