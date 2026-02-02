【44%オフ】かわいいのに3台同時充電もOK ミッキーマウス版Belkin 67W充電器が安い

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

充電器なのにかわいい、そこがいい

スマートフォンにはかわいいケースを付けるのが当たり前。ノートPCもステッカーを貼って自分なりの一台にすることが珍しくありません。だったら充電器もかわいいものを選びませんか。

ミッキーマウスのデザインをあしらった「BBelkin 67W PD 充電器 USB-C 3ポート WCC002dqWHJP-DY」が、AmazonスマイルSALEの対象になっています。Amazonでは7,700円のところ、スマイルSALEで44%オフの4,299円で購入できます（2月2日現在）。

「これ1つで足りる」を体現する、3ポートUSB-C充電器。USB Power Delivery（PD）とPPS規格に対応しつつ、最大67Wの高速出力でノートPCの充電までこなせる、汎用性の高さがポイントです。

最大の特徴は、3つのUSB-Cポート搭載という点。これにより、スマホ・タブレット・ノートPCなど、異なるデバイスを同時に3台まで急速充電できます。

単一ポート使用時は最大67Wの出力が可能で、対応ノートPCの電源としても使えるのが強み。複数機器をつなぎながらも、しっかりまとまった出力が得られるので、デスク周りの充電器をこれ1つに集約できます。

充電器本体はコンパクトで、折りたたみ式のプラグを備えているため、壁コンセントに直挿ししても邪魔になりません。ホテルや出張先、家庭のリビングでも使いやすいサイズ感です。また、耐過電圧・過充電保護など安全性にも配慮されており、安心して長期的に使える設計になっています。

ケーブル類が増えがちなデスク環境や、モバイルデバイスを複数持ち歩く人には1つで完結する万能型として重宝します。その上で、幻想的なミッキーデザインなのがポイント。2026年は充電器もかわいくしていきましょうよ！

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。