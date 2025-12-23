MacBook Proも充電できるBelkinの100W急速充電器、3ポートの実力

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

高出力100Wに対応したBelkinの多ポート急速充電器

Belkinが展開する「Belkin Boost Charge Pro 100W 急速充電器」は、複数デバイスを効率よく充電したいユーザーに向けた高出力モデルだ。本製品はAmazon.co.jpで販売されており、価格は7,910円。ノートPCからスマートフォンまで幅広い機器に対応し、出張や旅行など持ち運びの多いシーンでも使いやすい仕様となっている。

USB-Cポートを2基、USB-Aポートを1基搭載した3ポート構成を採用しており、最大3台のデバイスを同時に充電できる点が特長だ。合計最大100Wの出力に対応し、16インチMacBook Proであれば、約36分でバッテリー残量0％から50％まで充電できるという。

同時充電と携帯性を両立した設計

高出力でありながら、折りたたみ式プラグを採用している点も実用的だ。バッグやポーチに収納しやすく、外出先や移動中でもかさばりにくい。ノートPCとスマートフォン、周辺機器をまとめて充電したいユーザーにとって、電源周りをシンプルにできる構成といえる。

日常のデスク周りはもちろん、ホテルや空港などコンセント数が限られる環境でも、1台で複数デバイスをカバーできる点は大きな利点となる。

GaN採用と保証制度で安心して使える

本製品にはGaN（窒化ガリウム）技術が採用されており、高出力と高効率な電力供給を両立している。PSE認証も取得しているため、日本国内での使用における安全性にも配慮されている。

さらに、2年間の製品保証に加え、最大28万円まで補償される「条件付き接続機器保証」が付帯。充電中に接続したデバイスが故障した場合でも補償対象となる点は、安心して使い続けられる要素の一つだ。

購入者にはAmazon限定の壁紙ダウンロード特典も用意されている。本製品はAmazon.co.jp限定での取り扱いとなるため、100Wクラスの急速充電器を検討している場合は、Belkinのストアページで詳細を確認しておきたい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。