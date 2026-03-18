Switch 2買ったら最初にすることは“貼る”！ 傷も反射も防ぐBelkinガラスフィルム
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Belkinのノウハウが詰まったSwitch 2専用フィルム
ゲーム機って、買った瞬間がいちばん無防備ですよね。新品の輝く画面を前にして、「とりあえず起動してみるか」とそのまま遊び始めてしまう。そこから、細かなキズや指紋がじわじわと増えていく……。だからこそ、最初に貼る一枚で、その後の体験が変わる。そんな“地味だけど効く投資”が、保護フィルムなのではないか、と。
Nintendo Switch 2の画面保護において、信頼性の高い選択肢として注目したいのが、Belkinの強化ガラスフィルム「ENA004fq」です。スマートフォンアクセサリーで培ってきた技術をベースに設計された本製品は、Switch 2専用設計により、画面サイズや操作性に最適化されています。
高い透明度を維持しつつ、ディスプレー本来の色彩や精細さを損なわない点も魅力。Amazonで2,640円で購入できます。
反射防止×9H硬度で“見やすさ”と“強さ”を両立
Belkin「ENA004fq」は、反射防止（アンチグレア）加工。外光の映り込みを抑えることで、屋内はもちろん屋外でも視認性を確保し、場所を選ばず快適にプレイできます。
さらに、9H硬度の強化ガラスを採用しており、日常使用で生じる擦り傷や衝撃からしっかりと画面を保護します。金属との接触にも耐えうる強度を持ちながら、厚さは約0.33mmと薄型設計で、操作性を損なわない点もポイント。
指紋防止と高感度タッチでストレスフリーな操作感
ゲーム用途で見逃せないのが操作性ですが、Belkin「ENA004fq」は高感度タッチに対応しており、フィルム装着時でも違和感のない操作が可能です。アクションゲームや繊細な操作を求められるタイトルでも、レスポンスの低下を感じにくい設計となっています。
また、指紋防止コーティングにより、画面の汚れや皮脂の付着を抑制。長時間のプレイでも画面の美しさを維持しやすく、常にクリアな視界でゲームを楽しめます。
加えて、位置合わせがしやすい専用フレームが付属しており、気泡が入りにくく、誰でも簡単に貼り付けられる点も安心材料です。
Switch 2を長く使うなら、最初に“貼る”！
Switch 2は携帯モードでも使用する機会が多く、画面へのダメージリスクは避けられません。だからこそ、購入直後に信頼できる保護フィルムを貼ることが重要です。
Belkin「ENA004fq」は、視認性・耐久性・操作性のバランスが高いレベルでまとまった製品。長く使うほどその価値を実感できる“堅実な一枚”として、多くのユーザーにフィットする選択肢といえるのでは。
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