MagSafe公式認証で15W高速充電、Belkinの2in1充電器がセール中

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ベルキン「2 in 1 MagSafe充電器」とは

ベルキンの「2 in 1 MagSafe充電器」は、iPhoneとAirPodsを同時に充電できるMagSafe対応のワイヤレス充電器だ。過去価格は6,654円で、現在は26％オフのセール価格となる4,919円で販売されている。対応機種はiPhone 12以降のiPhoneシリーズとAirPodsとなっている。

最大15WのMagSafe高速充電に対応

本製品は、MagSafe公式認証を取得しており、iPhoneを最大15Wで高速ワイヤレス充電できるのが特徴。さらに、Qi対応の5Wワイヤレス充電パッドを搭載し、AirPodsなどのQi対応デバイスも同時に充電可能だ。

充電性能にも優れており、iPhone 14 Pro Maxを約47分で50％まで充電できるという。iPhoneとワイヤレスイヤホンをまとめて充電したいユーザーに適した仕様と言える。

コンパクト設計と安全機能を搭載

本体はスリムかつコンパクトな設計で、重量は約303g。付属品として1.5mのUSB-C to USB-Cケーブルが同梱されており、バッグやポーチにも収納しやすく、持ち運びにも便利だ。

USB-Cポートを搭載したMacBookなどのデバイスと直接接続して使用できるため、デスク周りだけでなく外出先でも扱いやすい。また、LEDインジケーターや異物検知機能も備えており、安全面にも配慮されている。

カラーにはオレンジを採用し、モダンなデザインに仕上げられている。機能性とデザイン性を両立したMagSafe対応充電器として、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活用できるモデルだ。

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