充電器に迷ったら100W。BelkinのGaN急速充電器がバッグの中でエース級

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

100W出力で、ノートPCまで視野に入る頼れるやつ

スマホにタブレット、ノートPCまで、気づけば身の回りはUSB-C充電だらけ。だったら充電器も、それなりに強いやつを選びたいところです。

Belkinの100W USB-C 充電器は、単ポートでガツンと高出力を出せるGaN採用モデル。スマホだけでなく、ノートPCの充電にも使いやすい高出力タイプです。Amazonでは5,490円で販売中（5月22日現在）。

最近のノートPCやタブレット、スマートフォンはUSB-C充電が当たり前になってきました。そこで困るのが、デバイスごとに充電器が増えていく問題。100WクラスのUSB-C充電器なら、対応機器をまとめて面倒見やすいのがうれしいところです。

単ポート仕様だから、出力を取り合わない

この製品のポイントは、単ポート高出力という潔さ。複数ポートの充電器は便利ですが、同時に使うと出力が分散されることがありますよね。

その点、単ポートなら「どのポートに挿せば最大出力なのか」みたいな小さな脳内会議が不要です。挿す、充電する、以上。家電としてかなり性格がいい。

とくにノートPCを充電したいときは、出力の安定感が大事です。スマホとイヤホンとPCを同時に挿したら、肝心のPCがのんびり充電になりました……という事態は避けたいもの。単ポート100Wなら、主役の1台にしっかり電力を渡せるのが魅力でしょう。

GaN採用で、高出力でも持ち歩きやすい方向へ

GaN、つまり窒化ガリウムを使った充電器は、高出力と小型化を両立しやすいのが特徴。高出力なのに“巨大な黒いレンガ”感が薄いのは、持ち運び派にはありがたいところです。

ノートPC用の純正ACアダプターは、性能に文句はなくても、カバンの中で妙な存在感を放ちがち。Belkinの100W USB-C 充電器なら、対応するUSB-Cケーブルと組み合わせることで、出張や外出時の充電まわりをすっきりさせやすくなります。

複数ブランドの急速充電規格対応

スマホ充電にもちゃんと気が利く

PD3.2、PPS、UFCSなど、さまざまな急速充電規格対応も見逃せません。対応機器に合わせて必要な電力を細かく調整するための仕組みをそなえているため、100Wのパワー系充電器でありながら、スマホ相手にも雑にパワーをぶつけるわけではない……という安心感があります。

「ノートPC用に買ったけど、スマホにも使いたい」というのはかなり自然な発想。むしろ充電器は、使い回せてなんぼです。100W対応、USB-Cの単ポート高出力という構成なら、デスクでも出先でも“とりあえずこれを持っていけばなんとかなる”枠に入りやすいでしょう。

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