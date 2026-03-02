BelkinのQi2対応15Wワイヤレス充電スタンド　iPhone 17〜12対応で5,690円

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Belkinは、Qi2公式認証を取得したワイヤレス充電スタンド「WIA008btBK-A」をAmazonで販売中だ。価格は5,690円。購入者には専用壁紙のダウンロード特典が付属する。

Qi2公式認証取得、最大15Wの高速ワイヤレス充電に対応

WIA008btBK-Aは、最新のQi2規格に準拠したワイヤレス充電スタンドだ。iPhone 17からiPhone 12までのQi2対応スマートフォンに対し、最大15Wの高速ワイヤレス充電を提供する。

Qi2公式認証により、対応端末との安定した位置合わせを実現。効率的かつ安定した充電環境を構築できる点が特徴となっている。

スタンド／パッドの2WAY仕様と角度調整機能

本製品は、スタンドモードとパッドモードを簡単に切り替えられる2WAY設計を採用。ビデオ通話や動画視聴時にはスタンドモードで快適な視聴角度を確保し、フラットに置いて充電したい場合はパッドモードとして使用できる。

縦方向は0〜70°まで角度調整が可能。デスクやベッドサイドなど設置環境に応じて細かく調整でき、日常利用に配慮した仕様となっている。

折りたたみ式コンパクト設計と付属USB-Cケーブル

折りたたむとiPhone 16 / 15 Pro Maxの約3分の1サイズになるコンパクト設計も特長だ。ポケットにも収まるサイズ感で、外出先や出張時の持ち運びにも適している。

1.5mのUSB-Cケーブルが付属し、設置場所の自由度を確保。さらにiOSのスタンバイモードにも対応しており、充電中に時計やウィジェットなど好みの情報を表示できる。

Qi2対応、最大15W出力、2WAY仕様、折りたたみ式デザインを備えたWIA008btBK-Aは、日常使いからモバイル用途まで幅広く活用できるワイヤレス充電スタンドとして展開される。

