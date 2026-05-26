Belkin、デュアルディスプレイ対応「8ポートUSB-Cハブ」発売 ワンタッチで画面遮断も
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米カリフォルニア発のPC関連製品ブランド「Belkin」による新製品「Belkin Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ」が、5月22日から全国の家電量販店およびAmazon.co.jpで発売された。この製品は、価格15,650円で購入可能だ。
Belkin Connect 8ポート USB-C ハブは、幅広いポートのバリエーションとユニークなプライバシー機能を搭載する。合計8つのポートが含まれており、クリエイターやビジネスパーソンの日常的な作業における拡張性を提供する。特に注目すべきは、最大100Wのパススルー充電と2つのHDMIポートを備えたデュアルディスプレイ対応能力だ。さらに、「ディスプレイプライバシーボタン」により、外部モニターへの出力をワンタッチで遮断でき、会議や共有スペースでの情報漏洩リスクを低減する。
これに加え、高速10Gbpsのデータ転送と安定したギガビットLAN接続を提供し、過電圧や過熱を防ぐ6つの安全保護設計により安心して使用できる設計となっている。アルミボディのスリムなフォームは、どのようなビジネスシーンにもフィットするだろう。
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