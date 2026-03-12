充電ケーブル、もう増やさなくていい。2台同時充電のBelkin製140Wケーブル

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

1本のケーブルで2台同時充電が可能

　ノートPCにスマートフォン、タブレットにワイヤレスイヤフォン。USB-C対応の機器が増えたのは便利ですが、そのぶん充電ケーブルも増えてデスクの上がごちゃつきがち……。気が付けばコンセントもポートも埋まり、どのケーブルがどれ用なのか分からなくなることもあります。

　充電したいものは多い、でも充電ケーブルは増やしたくない。そんな“充電ケーブル渋滞”を、1本でスマートに整理してくれそうなのがBelkinの「BoostCharge Pro 編組USB-C to デュアルUSB-Cケーブル」。1本のケーブルで2台のUSB-C機器を同時に充電できるユニークな充電アクセサリーです。Amazonで2,390円で販売中。

ノートPCにも対応する最大140Wの高出力

　BoostCharge Pro 編組USB-C to デュアルUSB-Cケーブルの特徴は、USB-Cポートを2つ備えた分岐型ケーブルである点です。ホスト側のUSB-Cポートから電力を供給し、ケーブル先端の2つのUSB-C端子に接続したデバイスへ電力を分配します。

2本のケーブルを1本に

　USB-C Power Deliveryに対応し、合計最大140Wの高出力でノートPCやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスの急速充電に対応している点もポイント。

　1台のみ接続した場合は最大140Wのフル出力で充電でき、2台接続時は「スマートパワーシェアリング」によって電力を自動的に振り分け、効率よく充電が可能です。これにより、外出先でもノートPCとスマートフォンなどを同時に充電でき、充電環境をシンプルにまとめられるのが魅力です。

1本のケーブルで最大140WのUSB-C PD電力供給が可能

接続されたデバイスを自動で検知し、電力を最適に分配。100W＋40Wなどの組み合わせにも対応

　長さは使い勝手のよい1.5mで、デスク上でも余裕を持って配線できそう。USB-C対応のノートPC、タブレット、スマートフォンなど幅広い機器で利用でき、MacBookシリーズやiPad、Androidスマートフォンなどとの互換性も確認されています。

データ転送速度は480Mbps

編組ナイロン採用で耐久性にも配慮

　ケーブルには耐久性の高いナイロンブレイデッド（編組）素材を採用し、日常的な持ち運びや頻繁な抜き差しにも強い設計。テストでは35万回以上の折り曲げに耐える高い耐久性が確認されているとのこと。

TPE成形と耐久性の高いナイロン編み込みによるGRS素材で構築

　ノートPCの高出力充電とモバイル機器の同時充電を1本で実現するこのケーブルは、デスク周りのケーブルを減らしたい人や、出張・旅行時の荷物をコンパクトにまとめたい人にとってなかなか便利なはず。高出力と耐久性、そして2台同時充電という実用性を兼ね備えたUSB-Cケーブルとして、日常からビジネスシーンまで幅広く活躍してくれそうですね。

ホワイトもあります

 

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

■関連サイト

Belkin トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
03月
04月
08月
09月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
06月
09月
2023年
01月
03月
05月
08月
09月
11月
2022年
12月