Epic Games Storeにて2月6日より、「Botany Manor（ボタニーマナー）」が無料配布中だ。期間は2026年2月13日1時まで。

本作は、19世紀イングランドの庭園を舞台にした一人称パズルゲーム。植物学者となって庭園を探索し、謎を解いて植物を育てる方法を研究。さまざまな花を咲かせることが目的となる。

時間制限などもなく、マイペースに進められる。各所に配置されたヒントを見つけ出し、タネから架空の植物を開花させて植物図鑑を完成させよう。

通常2480円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「Botany Manor」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/botany-manor-e7c456

Balloon Studios & Whitethorn Games, 2024.