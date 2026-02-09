【無料ゲーム】一人称パズルゲーム「Botany Manor」一週間限定で2480円→0円 謎を解いてキレイな花を咲かせよう
Epic Games Storeにて2月6日より、「Botany Manor（ボタニーマナー）」が無料配布中だ。期間は2026年2月13日1時まで。
本作は、19世紀イングランドの庭園を舞台にした一人称パズルゲーム。植物学者となって庭園を探索し、謎を解いて植物を育てる方法を研究。さまざまな花を咲かせることが目的となる。
時間制限などもなく、マイペースに進められる。各所に配置されたヒントを見つけ出し、タネから架空の植物を開花させて植物図鑑を完成させよう。
通常2480円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「Botany Manor」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/botany-manor-e7c456
Balloon Studios & Whitethorn Games, 2024.