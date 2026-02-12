カプコンは2月12日、声優の花江夏樹さんがナレーションを担当した「モンスターハンター ストーリーズ」の系譜を継ぐ特別映像を、YouTubeプレミアにて公開すると発表。公開日時は、2月13日0時より。

本シリーズは、モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険するRPG。リオレウスと絆を結んだライダーの物語を、ドラマチックに楽しめる。

3月13日に発売を迎える最新作『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］を前に、ぜひともチェックしよう。

▼『モンスターハンター ストーリーズ』の世界へようこそ（語り：花江夏樹さん）

【2月13日0時／YouTubeプレミア公開】

https://www.youtube.com/watch?v=Dk1DxBu6r0U

花江夏樹さん

【プロフィール】

6月26日生まれ、神奈川県出身。アクロス エンタテインメント所属。

主な出演作品は、「モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON」（ゲイル）、「鬼滅の刃」（竈門炭治郎）、「ダンダダン」＜オカルン（高倉健）＞、「SAKAMOTO DAYS」（南雲）、「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」（リドル・ローズハート）、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」（ビーム）、「東京喰種」（金木研）、「四月は君の嘘」（有馬公生）などがある。

■今冬の大型キャンペーン「CAPCOM PUBLISHER SALE」開催中！

『モンスターハンター ストーリーズ』『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』をはじめ、「モンスターハンター」などのシリーズが、お買い得価格になってセール中。現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページをチェックしよう。

▼CAPCOM PUBLISHER SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

ジャンル：RPG

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年3月13日

価格：

スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ

デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）

ロイヤルアイルーエディション：1万3940円（パッケージ版）★

★イーカプコン専売（https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

※画面は開発中のものです。

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。