Windows 11の“メモ帳”に深刻な脆弱性　任意コード実行のおそれ

2026年02月12日 12時35分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Windowsのロゴ

　マイクロソフトは2月10日、Windowsの「メモ帳」アプリに関する脆弱性情報を公開した。内容は「リモートでのコード実行」（CVE-2026-20841）で、深刻度のレベルは「重要」に該当する。

　同社によると、本脆弱性を悪用した場合、攻撃者がユーザーにメモ帳で開いたマークダウンファイル内のリンクをクリックさせることで、リモートファイルを読み込み、実行させることが可能になるという。

■関連サイト

