Windows 11の“メモ帳”に深刻な脆弱性　任意コード実行のおそれ

マイクロソフトは2月10日、Windowsの「メモ帳」アプリに関する脆弱性情報を公開した。内容は「リモートでのコード実行」（CVE-2026-20841）で、深刻度のレベルは「重要」に該当する。
同社によると、本脆弱性を悪用した場合、攻撃者がユーザーにメモ帳で開いたマークダウンファイル内のリンクをクリックさせることで、リモートファイルを読み込み、実行させることが可能になるという。
マイクロソフトは2月10日、Windowsの「メモ帳」アプリに関する脆弱性情報を公開した。内容は「リモートでのコード実行」（CVE-2026-20841）で、深刻度のレベルは「重要」に該当する。
同社によると、本脆弱性を悪用した場合、攻撃者がユーザーにメモ帳で開いたマークダウンファイル内のリンクをクリックさせることで、リモートファイルを読み込み、実行させることが可能になるという。
￥49,900
￥15,500
￥296,323
￥16,800
￥31,880
sponsored
LEVEL-M5A6-R96X-RKX-FB [RGB Build]をレビュー
sponsored
Zoom活用事例：富士ソフトサービスビューロ株式会社
sponsored
sponsored
sponsored
sponsored
sponsored
Radiant SDM3300X600A、Lepton Mini B860i、Premium Line Mini B850FD/T/A
sponsored
sponsored
MSI「MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ」レビュー
sponsored
MSI「MPG 271QR QD-OLED X50」レビュー
sponsored
人気イヤホンの第2世代モデルは軽量コンパクト化、音質向上、チップセット強化で登場！
sponsored
建設DXを推進するGRIFFYから見た「SORACOM Flux」の現場対応力
sponsored
“全員参加”のチームづくりでリーダーが気をつけるべきこと、Backlogを役立てる方法
sponsored
コープさっぽろが挑んだ店舗改革 現場の試行錯誤にカメラはどこまで寄り添えるのか？
sponsored
ZEFT R67CのOSなしモデルにインストール
sponsored
JN-IPSB315U-HSPC6をレビュー
sponsored
sponsored
sponsored
流れてしまうフロー情報と溜めておきたいストック情報 ツールを賢く使い分けよう
sponsored
富士通WEB MART価格17万9800円です!!
sponsored
富士通WEB MART価格17万9800円です!!
sponsored
￥990
￥980
￥652
￥2,280
￥699
￥1,099
￥1,980
￥3,163
￥1,359
￥1,696