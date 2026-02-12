Windows 11の“メモ帳”に深刻な脆弱性　任意コード実行のおそれ

マイクロソフトは2月10日、Windowsの「メモ帳」アプリに関する脆弱性情報を公開した。内容は「リモートでのコード実行」（CVE-2026-20841）で、深刻度のレベルは「重要」に該当する。

同社によると、本脆弱性を悪用した場合、攻撃者がユーザーにメモ帳で開いたマークダウンファイル内のリンクをクリックさせることで、リモートファイルを読み込み、実行させることが可能になるという。