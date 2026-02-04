アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故

消費者庁は2月3日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーについて、2025年12月に2件の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2025年12月5日

機種・型番：A1263

事故内容：施設で当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生していた。 発生日：2025年12月16日

機種・型番：A1647

事故内容：当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。

2月3日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。

●リコール対象製品と販売期間の一例 ・Anker PowerCore 10000：2022年12月25日～2025年10月21日 ・Anker 334 MagGo Battery（PowerCore 10000）：2025年6月26日までに日本国内で販売した全ての製品 ・Anker Power Bank（20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル）：2025年6月26日までに日本国内で販売した全ての製品