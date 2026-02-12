このページの本文へ

グーグルChromeに深刻度“高”の脆弱性

2026年02月12日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Google Chromeのロゴ

　グーグルは2月10日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む、複数の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2026-2313：CSSにおける解放後使用
・CVE-2026-2314：コーデックにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-2315：WebGPUにおける不適切な実装

■深刻度（中）

・CVE-2026-2316：フレームにおけるポリシー適用が不十分
・CVE-2026-2317：アニメーションにおける不適切な実装
・CVE-2026-2318：PictureInPictureの不適切な実装
・CVE-2026-2319：DevToolsにおける競合
・CVE-2026-2320：ファイル入力における不適切な実装
・CVE-2026-2321：Ozoneにおける解放後使用

■深刻度（低）

・CVE-2026-2322：ファイル入力における不適切な実装
・CVE-2026-2323：ダウンロードにおける不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：145.0.7632.45／46
・macOS：145.0.7632.45／46
・Linux：145.0.7632.45

■モバイル版

・Android：145.0.7632.45

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

