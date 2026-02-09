このページの本文へ

ソニー、ブルーレイディスクレコーダー出荷終了

2026年02月09日 12時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ソニー／ソニーマーケティングのニュースリリース

ソニー／ソニーマーケティングのニュースリリース

　ソニーおよびソニーマーケティングは2月9日、ブルーレイディスクレコーダーの全モデルについて、2026年2月以降、順次出荷を終了することを公表した。

　出荷終了となる製品は以下のとおり。

●出荷終了製品の概要

■2024年発売モデル

・BDZ-ZW1900

■2023年発売モデル

・BDZ-FBT4200／FBT2200／FBW2200

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン