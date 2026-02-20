スパイク・チュンソフトは2月20日、昨年2025年12月1日に生誕30周年を迎えた「風来のシレン」シリーズについて、シリーズ作品の全世界累計出荷数が300万本を突破したと発表（※）。

※ 2026年2月16日時点

「風来のシレン」は、シリーズ第1作となる『不思議のダンジョン2 風来のシレン』が、1995年12月1日にスーパーファミコン向けに発売された。本シリーズは入るたびに形を変える“不思議のダンジョン”を探索し、手ごわいモンスターや危険なワナなどのさまざまな障害を、知恵と経験とひらめきで乗り越え、ダンジョンの踏破を目指す。

冒険の途中で力尽きると、道具・お金・装備などの所持している持ち物をすべて失い、レベル1からの再スタートになるが、そのスリルに満ちた緊張感あふれるゲーム体験にゲームユーザーから多くの賞賛が寄せられた。

その後シリーズ化され、現在までにナンバリング6作品をさまざまなプラットフォームで展開し、今月2月5日には、iOS／Android向けに『不思議のダンジョン 風来のシレン６plus とぐろ島探検録』を配信している。

■ 限定デザインの絵馬が当たる記念キャンペーンを開催！

「風来のシレン」シリーズ世界累計出荷本数300万本突破を記念して、キャンペーンを開催。風来のシレン公式Xアカウント（@shiren_spchun）をフォローし、キャンペーン指定の公式パラレルコードのいずれかをクリアした人の中から、抽選で10名に「30周年オリジナル絵馬」をプレゼント。

「30周年オリジナル絵馬」は、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川薫氏が描いた、30周年記念ロゴがデザインされたものとなる。また、挑戦者数が100名に達した場合、30周年お祝いイラストをスマートフォン＆タブレット用に調整したオリジナル壁紙を全員にプレゼント。

詳細は、以下の応募規約ページを確認してほしい。募集期間は、2026年3月22日まで。

賞品：30周年オリジナル絵馬……10名

挑戦者数100名達成で、オリジナル壁紙を全員にプレゼント

※公式Xアカウントにて配布予定

募集期間：2026年2月20日～3月22日

応募規約ページ：https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/45944/

風来のシレン公式X：https://x.com/shiren_spchun

■ Nintendo Switch版「風来のシレン６」、セール開催中！

現在、ニンテンドーeショップで、Switch版の「風来のシレン」シリーズがお買い得に購入できるセールを実施中。セール期間は、2026年2月25日まで。

＜Nintendo Switchタイトル＞

●『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』

6985円 → 3400円（51％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062950

●『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録 plusパック』 ※DLC

1980円 → 1000円（49％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000023624

●『不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス』

2980円 → 1000円（66％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000025959

■『風来のシレン６』発売2周年を記念したポップアップショップが明日2月21日より開催！

『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』が発売から2周年を迎えたことを記念して、ポップアップショップを、2026年2月21日から3月8日までの期間、メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP（受け取り館1階）にて開催。

会場では、職人が一点ずつ手作りした「九谷焼」をはじめとしたオリジナルグッズの販売や、「東京ゲームショウ2025」で発売された商品の再販を実施。また、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川薰氏の描き下ろしイラストや設定資料、デジタルメッセージボードを展示予定。デジタルメッセージボードには、お祝いメッセージを投稿可能だ。

さらに、対象商品を3000円ぶん購入するごとに挑戦できる「壺くじ抽選会」を実施予定。ランダムで「印」ミニ缶バッジが当たるほか、同封された「あたり券」を引いた人には、展示されている長谷川薰氏の描き下ろしイラストをプレゼントする。

＜開催概要＞

催事名：風来のシレン６ 2周年記念 POP UP SHOP

開催期間：2026年2月21日～3月8日

営業時間：12時～20時30分（全日） ※入場無料

開催場所：メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP（受け取り館1階）

住所：〒102-0021 東京都千代田区外神田1丁目3番7号鈴木ビル

特設サイト：https://algernonproduct.co.jp/event/11177/

※グッズラインナップは特設サイトをご覧ください。

※混雑時は整理券対応とさせていただく場合がございます。

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【イベントに関する問いあわせ先】

https://www.melonbooks.co.jp/contact/index.php

■iOS／Android版『風来のシレン６plus』が配信中！

ダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン６plus とぐろ島探検録』（以下、風来のシレン６plus）が、iOS／Androidで配信中。他機種版で行われた、無料配信の機能追加アップデートや、有料配信の追加コンテンツをはじめから収録。

全5体のプレイアブルキャラクターや、全34種のダンジョンを追加購入なく楽しむことが可能だ。また、他機種で遊んでいるすべてのプレイヤーとのクロスプレイにも対応している。

＜iOS版 ストアページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id6754688764

＜Android版 ストアページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SpikeChunsoft.ShirenTheWanderer6Plus.ww

【ゲーム情報】

タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン６plus とぐろ島探検録

ジャンル：ダンジョンRPG

販売：スパイク・チュンソフト

プラットフォーム：iOS／Android ※Nintendo Switch／PC（Steam）版も発売中

発売日：発売中（2026年2月5日）

価格：3500円（パッケージ版／ダウンロード版）

推奨環境：iOS 17.0以上／Android OS 13.0以上（メモリ 4GB以上）

© 2026 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.