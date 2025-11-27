スパイク・チュンソフトは11月26日、「風来のシレン」シリーズが12月1日に生誕30周年を迎えることを記念し、過去最大割引率のセールやポップアップショップ、ミニライブを行うと発表した。

セールは12月10日まで開催中。Nintendo Switch版「不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録」は6985円→ 3000円（57％オフ） で提供。Steam版「不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス」は2980円→ 596円（80％オフ） と破格のお値段に。

なお、有料配信の追加コンテンツなどをはじめから収録した「不思議のダンジョン 風来のシレン６plus とぐろ島探検録」も、iOS／Android向けに近日配信予定。他機種とのクロスプレイにも対応するという。価格は3500円だ。

また、ポップアップショップ「風来のシレン30周年記念 不思議のダンジョンストア」を東京・新宿マルイ メンにて11月28日から12月14日にかけて開催。歴代のキャラデザを手掛けてきた長谷川薫氏の描きおろし30周年記念イラストがデザインされた「アクリルパネル」や、「秘剣カブラステギ」ミニチュアレプリカなどのグッズが販売される。

さらに、12月6日には同会場にて、和楽器演奏グループ「ファミ箏」による生演奏や、作曲家・いとうけいすけ氏によるトークコーナーを行うミニライブも開催する。ショップで5000円以上購入すると優先入場券が当たる抽選券をもらえるという。

ぜひ「風来のシレン」ファンはポップアップショップおよびミニライブへ足を運んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録

ジャンル：ダンジョンRPG

販売：スパイク・チュンソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2024年1月25日）

価格：6985円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.