「ダンガンロンパ」や「風来のシレン」などが対象
スパイク・チュンソフトが同社タイトルに関する二次創作ガイドラインを公開！
スパイク・チュンソフトは3月19日、同社のゲームファンに安心して二次創作活動を楽しんでもらえるよう、二次創作に関するガイドラインを公開。
本ガイドラインの対象タイトルは、以下のとおり。
■対象タイトル
・「AI：ソムニウムファイル」シリーズ
・「喧嘩番長」シリーズ ※乙女シリーズ含む
・「コンセプション」シリーズ
・「侍道」シリーズ
・「ダンガンロンパ」シリーズ
・『ザンキゼロ』
・『超探偵事件簿 レインコード』
・『不思議のダンジョン 風来のシレン５ フォーチュンタワーと運命のダイス』
・『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』
※上記以外の当社タイトルについても、順次追加を検討してまいります。
本ガイドラインは、同社作品への思いを表現されることに感謝し、二次創作活動を応援する気持ちを込めて定めたという。創作活動を考えている人は、下記のリンクからガイドラインをチェックして、活動に励んでほしい。
＜二次創作ガイドライン＞
https://www.spike-chunsoft.co.jp/fancontent-guidelines/