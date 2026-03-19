「ダンガンロンパ」や「風来のシレン」などが対象

スパイク・チュンソフトは3月19日、同社のゲームファンに安心して二次創作活動を楽しんでもらえるよう、二次創作に関するガイドラインを公開。

本ガイドラインの対象タイトルは、以下のとおり。

■対象タイトル

・「AI：ソムニウムファイル」シリーズ

・「喧嘩番長」シリーズ ※乙女シリーズ含む

・「コンセプション」シリーズ

・「侍道」シリーズ

・「ダンガンロンパ」シリーズ

・『ザンキゼロ』

・『超探偵事件簿 レインコード』

・『不思議のダンジョン 風来のシレン５ フォーチュンタワーと運命のダイス』

・『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』

※上記以外の当社タイトルについても、順次追加を検討してまいります。

本ガイドラインは、同社作品への思いを表現されることに感謝し、二次創作活動を応援する気持ちを込めて定めたという。創作活動を考えている人は、下記のリンクからガイドラインをチェックして、活動に励んでほしい。

＜二次創作ガイドライン＞

https://www.spike-chunsoft.co.jp/fancontent-guidelines/