スタミナ満点「すず鬼 スタ満メシ」などファミマから！ニンニクきいている～

ファミリーマートは2月3日より、東京都三鷹市の行列店「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」が監修した新商品3種を全国の店舗で発売中です。

冷凍ごはんとカップ入りスープは今回が初監修となり、あわせて既存のカップ麺も仕様を見直して登場します。

「すず鬼 スタ満メシ」など3品が登場

すず鬼は2019年に創業したスタミナ系ラーメンの専門店で、「スタ満」と呼ばれるジャンルで知られています。

ファミリーマートでは2023年以降、同店監修の商品を継続的に展開しており、2025年11月に発売した冷凍麺「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満まぜそば」は、発売以降、冷凍食品カテゴリで売上1位を記録したといいます。

今回の新商品では、店舗の看板メニュー「スタ満ソバ」の特徴を、それぞれ異なる形で再現しています。

▲元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ 375円

「スタ満ソバ」の背徳感を冷凍ごはんで再現した商品です。醤油をベースにニンニクを効かせた味わいに仕上げているといいます。数量限定での販売です。

▲すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ 193円

同店の人気メニュー「スタ満ソバ」の定番の食べ方「小ライス×生玉子」の味わいを再現したカップ入りスープです。スープ単体でも満足感のある仕立てとされており、別売りの塩おむすびを加える食べ方もおすすめとのことです。

▲スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油 288円

「スタ満ソバ」をカップ麺で表現した商品です。豚肉の旨みとニンニクの香りを効かせた醤油スープが特長で、従来よりもとろみを抑え、醤油の味付けとニンニク感を強めることで、店の味に近づけたといいます。数量限定での販売です。

あの背徳感を自宅でも！

行列店の味わいを、冷凍ごはんやスープ、カップ麺といった身近な形で試せるのはうれしいですね。同じ監修でも商品ごとに切り口が異なり、食べ比べしても楽しめそうです。

いつものファミリーマートで、少しパンチのあるスタミナ系メニューに手を伸ばしてみては？

※価格は税込み表記です。