ねこだらけ！ファミマ「ファミリ～にゃ～ト大作戦」今年も開催、17種類もねこ！

ファミリーマートは2月10日より、2月22日のねこの日に合わせた企画「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を全国の店舗で開催します。ねこをモチーフにしたオリジナル商品17種類を展開します。

今年で4回目「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」

「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」企画は2022年にスタートし、年々売上を伸ばしてきました。昨年は過去最高の売上を記録しており、ねこの日を楽しむ恒例企画として定着しつつあるとのこと。

4回目の実施となる2026年は「mofusand」とのコラボレーションを軸に、初登場となるコラボ商品も加え、デザート、パン、菓子、飲料まで幅広いラインアップをそろえます。

「mofusand」監修商品が多数登場！

▲肉球タルト（いちご＆チョコ） 248円

にゃんこの肉球をイメージしたタルトです。いちごムースをトッピングし、タルト生地の中にはチョコカスタードを入れています。「mofusand」とコラボレーションしたパッケージは全3種類です。

▲mofusand わっふれ～む 250円

もちもちとした四角いワッフル生地にカスタード味のクリームを入れた商品です。焼印は全10種類あり、オリジナルシール1枚（全12種類ランダム）が付いています。

▲mofusand シリアルボウル＆白桃ゼリー 960円

白桃ゼリーとオリジナルデザインのシリアルボウルを組み合わせた商品です。シリアルボウルのデザインは2種類です。

▲ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん 195円

2種類のねこの顔をかたどったまんじゅうで、キャラメル味の餡を使用しています。

▲肉球印のもち入りどら焼き こしあん 211円

ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼きです。

▲にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味 145円

▲にゃんチパック（にゃあん＆ホイップ） 178円

▲ハッピーニャーン 186円

▲ニャン者めし鋼 ピーチ味 183円

猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」さん監修商品や

ヤマト運輸 コラボレーション商品も！

さらに、猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」さん描き下ろしパッケージの商品や、ヤマト運輸コラボレーション商品も展開します。

▲にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ 248円

▲クロネコのオムレット 298円

ホットスナック・中華まん袋もにゃんこデザインに！

このほか、ねこデザインのホットスナック袋や中華まん袋など、売り場全体でねこの世界観を演出する取り組みも行われます。

▲ホットスナック袋

▲中華まん袋

■対象のアイス2個購入で「mofusand」グッズもらえる！

期間中、対象のアイスを2個購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施します。

▲「mofusand」オリジナルアクリルチャーム

ファミマが猫まみれに！

毎年恒例となった“ねこの日”が今年も2月10日より開催。お店全体でねこモチーフを楽しめる人気企画です。スイーツやパンなど幅広い商品がそろっているので、つい手に取ってしまいそう！

「mofusand」ファンや猫好きの人は、ぜひ発売日にチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

©mofusand

©ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春