辛くて旨い「一蘭とんこつ 炎」が数量限定復活！具材なしの極みカップ麺

株式会社一蘭はカップ麺「一蘭とんこつ 炎」を2月5日より数量限定で再販スタートしました。全国の「一蘭」店舗でおよび、「おみやげ一蘭」公式通販で販売します。また、他の小売店でも順次取り扱いが始まります。

秘伝のたれ付き「一蘭とんこつ 炎」

「一蘭とんこつ 炎」は、一蘭のカップ麺第2弾として2024年に数量限定で発売された商品です。発売当時は、その刺激的な味などに反響が高く、好評だったことから今回の復活が決まったとしています。

約2年かけて開発した、あえて具材は入れないシンプルカップ麺。

▲一蘭とんこつ 炎 540円

とんこつスープをベースに、辛さの異なる4種類の唐辛子を組み合わせた辛さと旨味が調和したスープが特徴。とんこつ本来の旨味やコクと辛さのバランスを重視したといいます。

麺には、一蘭がスープとの相性を考えて開発したノンフライ麺を使用。専属職人が唐辛子を中心に配合した「秘伝のたれ」付きで、加えることで辛さに奥行きが生まれるとしています。

約2年の開発を経た一杯が再登場

シリーズ累計1700万食突破する一蘭のカップ麺の中でも、話題の商品が復活です。



一度きりで終わった商品が、再び手に取れる機会は意外と多くありません。再販に至った背景を知ると、改めて注目したくなります。

とんこつの設計を軸に辛さを組み立てている点は、一蘭らしさが感じられるポイントです。気になっていた人にとっても、再度試してみるきっかけになりそうです。

※価格は税込み表記です。