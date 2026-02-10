ファミマに“ねこ”大集合！肉球スイーツなど推し7品はこれ！ もう…かわいいが渋滞

こんにちは。突然ですが、みなさんはどんなものに"癒し"を得ていますか？
今回は、コンビニで手軽に買えて楽しめる、癒しフードを紹介します。
これは癒し！
「ファミリ～にゃ～ト大作戦」が今年もスタート
ファミリーマートは、2月22日の“ねこの日”に合わせて、「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を2月10日から開催します。
ねこがモチーフとなったデザート・パン・お菓子などのオリジナル商品が登場する毎年人気のこのフェア。
今年のラインナップは全17種類。“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現したスイーツやお菓子が多く揃っていてねこ好きの心をくすぐります。
また、人気イラストレーターが描く「mofusand（モフサンド）」デザインの、「ハイチュウ」、「忍者めし」、「ハッピーターン」などの定番お菓子が登場するのも注目です。
絶対食べたい商品はコレ
ニャンバーワン商品を紹介
筆者はいち早くサンプルを実食したので、17種類のファミリ～にゃ～ト商品の中から特にオススメしたい7商品をご紹介します。
カテゴリー別ニャンバーワン商品です！
●食べるのがもったいない度ニャンバーワン！
「肉球すいーとぽてと」（198円）
かわいい肉球型のスイートポテト。パッケージはmofusandとのコラボで2種用意されています
見た目が肉球そのもので、触れてみると「ぷにっ」とした触れた感じも肉球のようで、たまらない気持ちになりました。食べるのがもったいないくらいかわいい肉球型。
味はお芋の甘さがやさしいので飽きずに食べられます。
●食べる前からかわいい度ニャンバーワン！
「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」（195円）
2種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったおまんじゅうで、中身の餡はキャラメル味でした。
にゃんこのフェイスがかわいくてかわいくて……包丁を入れるのにためらってしまいました。
●小腹を満たしてくれる度ニャンバーワン！
「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」（211円）
北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼きです。 生地がとってもふんわりとしていましたよ。
1つでけっこうお腹いっぱいに。小腹を満たしたい時にはこれがオススメです！
●さっぱり度ニャンバーワン！
「午後の紅茶 おいしい無糖」（170円）
お馴染み午後ティーの無糖です。たくさん甘いお菓子やデザートを食べたので、無糖が心地よかったです。一緒に食べるものを選ばないのも無糖のいいところですよね。
口の中がさっぱりとしたところで、次の試食へいきましょう。
●なんとも贅沢なスイーツ度ニャンバーワン！
「にゃんともおいしい クロネコテリーヌショコラ」（248円）
濃厚なショコラテリーヌです。ねこ専門イラストレーターのCoony氏による、くろねこが描かれたパッケージデザインは全4種類のラインナップだそうです。
1つが少々小さめなので、高級感もありました。贅沢な気分を味わいたいなら、これがオススメです！
●このコラボは注目度ニャンバーワン！
「ニャン者めし鋼 ピーチ味」（183円）
今回、mofusandと「忍者めし」との初コラボ。にゃんこ型と肉球型の2種類があります。
味わいはピーチで、忍者めしらしい強めの歯応えが楽しめました。
●ちょっとつまみたい度ニャンバーワン！
「ラムねこハイチュウ」（257円）
パッケージがかわいい！ しゅわしゅわと広がるラムネ入りのハイチュウで、仕事中や勉強中にちょっとつまむのにちょうどいいですね。
商品は全部で17品、「ねこ」を求めてファミマに
以上、勝手に選んだファミリ～にゃ～トニャンバーワン商品です！
どれもファミリーマートで手軽に買えるので、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
紹介したのは一部で、フェア商品は全17種もあります。あなたのニャンバーワンを探してみてはいかがでしょう。
ねこが好きな方をはじめ、心を癒してくれること間違いないはず。
（※文中の価格はすべて税込）
新海 優（Yu Shinkai）
新海 優（ Yu Shinkai ）／WEBライター
1994年生まれ、千葉県出身・横浜在住の1児の母。
千葉ロッテとポケモンとラジオが好き。
引き続きカメラは勉強中です！
Xアカウント：@Shinkai_Yu_0709