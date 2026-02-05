春どん兵衛、だしに惹かれる。「貝だし」と「小エビ揚げ玉」

日清食品は「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」、「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」を2月16日に全国で発売する。価格はいずれも254円。

春どん兵衛2種 「貝だし」と「小エビ揚げ玉」

和風カップ麺ブランド「日清のどん兵衛」より季節限定商品として、春らしい彩りの素材で華やかに仕立てた"春どん兵衛"2種が登場。

「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」は、春が旬のあさりとはまぐりのうまみに、ほたてのコクをぜいたくに重ねた、濃厚で上品な味わいのつゆが特長の商品。具材は花形かまぼこ、かきたま、ワカメ、ネギ。

2つ目の「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」は、醤油をベースに鰹と昆布を合わせ、高知県産柚子皮の爽やかな香りを加えたコク深い味わいのつゆと、色鮮やかな"小エビ揚げ玉"が特長の一杯。具材は、"小エビ揚げ玉"、"生姜入りエビ粉揚げ玉"、花形かまぼこ、かきたま、ワカメ。

春の贅沢おだしが楽しみ

どちらの商品も、花形かまぼこ、かきたま、ワカメなど彩り豊かな具材を入り。また、パッケージを黄色やピンクを基調とした春らしいデザインにするなど、華やかな見た目にこだわっているという。



スープも貝だしうどんは“3種の貝だし ”にこだわっていたりと、贅沢な仕様。春を感じるおだしにも注目したい。

一足早い春を感じに、目で見て、味わって、楽しんでみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）