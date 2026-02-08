ビール31円！焼肉29％増も、3日間限定「肉の日」セールが9日から

焼肉の和民は2月9日～11日の3日間、“肉の日”に合わせた特別セールを全国19店舗で開催します。

ワタミカルビ29％増量！生ビールは31円に

2月9日は毎月29日の肉の日とはまた異なる年に一度の“肉の日”。これにあわせて、居酒屋「和民」ブランドの焼肉チェーン「焼肉の和民」では、特別セールを実施。看板メニューであるカルビ2品と、生ビールを対象に割引or増量にて提供します。

・ワタミカルビ（中サイズ） 547円 通常内容量比29％増量

焼肉の和民の定番メニュー「ワタミカルビ」は、価格を据え置いたまま通常内容量比29％増量して提供。注文制限はなく、何皿でも注文できます。

・ワタミ上カルビ 通常877円→622円

ワタミ上カルビは、通常価格から29％オフとなり、255円引きとなります。こちらも注文数の制限は設けられておらず、期間中は何皿でも注文できます。

・サントリー生 通常473円→31円

サントリー生は、1杯31円（税抜29円）のセール価格となります。対象は1人1杯までで、当日の販売状況によっては予告なく終了する場合があります。

■2月「ニクの日」 企画概要

対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、

名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、

本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、

池袋東口店、亀有駅前店

対象期間：2月9日、10日、11日

対象商品・価格：

ワタミカルビ（中サイズ） 547円 通常内容量比29％増量

ワタミ上カルビ 通常877円→622円

サントリー生 通常473円→31円

※当キャンペーン商品のみの利用は不可

肉の日に合わせた3日間限定セール！

カルビが増量され、上カルビは値引き、さらに生ビールが1杯31円と、年に一度のお得感あふれる企画となっています。

3日間限定なので、普段より少し気軽に焼肉を楽しみたいタイミングに、チェックしてみては？

※価格は税込み表記です。