セブンの「とみ田監修 豚ラーメン」がついにカップ麺に！ 濃厚スープ＆にんにく練り込み麺でヤミツキ

セブン‐イレブンは2月3日より、「中華蕎麦 とみ田」が監修したカップ麺「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」を全国の店舗で順次発売しています。

あの「中華蕎麦 とみ田」監修の「豚ラーメン」がカップ麺に

千葉県松戸市にあるラーメンの名店「中華蕎麦 とみ田」が監修。セブン-イレブンではチルド商品として同店監修の「豚ラーメン」の販売してきましたが、今回は即席のカップ麺として登場しています。

▲セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン 267円

麺はガーリックを練り込んだ「ワシワシ食感」が楽しめる食べ応え抜群の麺。スープは、豚のコクを中心に鶏・醤油・野菜を重ね、にんにくのパンチを存分に効かせた濃厚豚骨醤油で、やみつきになるガツンとした一杯を手軽に楽しめる仕上がりだとしています。

「ガッツリ満足したい」「背徳感も楽しみたい」といったお客さんの期待に応えるために、麺とスープに徹底的にこだわって開発したといいます。

とみ田監修豚ラーメンをより手軽に！

コンビニで買えるG系（二郎系）として高い評価を誇る「中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」がついにカップ麺になって登場。



はたして即席麺であの「ワシワシ食感」の麺や、にんにくのパンチの効いた濃厚スープが表現されているか、買って試してみたいですね。

また、ラーメン好きが注目した情報として、セブン-イレブンではあわせて飯田商店監修商品のキャンペーンもを実施。ぜひお店でチェックしてください。

「飯田商店」監修商品を対象としたキャンペーンも展開します。対象商品を購入すると、マルちゃんの「ミニワンタン」シリーズ1個と引き換えができるクーポンが配布されます。

購入期間は2月12日～18日、引換期間は2月19日～3月4日です。

▲（対象商品）セブンプレミアム ゴールド 飯田商店 ワンタン入りしょうゆらぁ麺 354円

※価格は税込み表記です。