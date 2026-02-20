壱角家×ゴジラ！迫力満点「ゴジラーメン」を発売中！ラーメンにグッズに装飾にゴジラづくし

横浜家系ラーメンを提供している壱角家は50店舗限定で、「ゴジラ」とのコラボレーションキャンペーンを1月16日から4月13日の期間限定で開催中です。

期間中「横浜家系ゴジラーメン」を販売。“ゴジラーメン”とはいったい!?



筆者は新宿靖国通店にてゴジラーメンを実食取材してきました！

今だけ「横浜家系ゴジラーメン」を食べてきた

コラボで登場するのは「横浜家系ゴジラーメンBLACK」・「横浜家系ゴジラーメンRED」の2種のラーメンです。

試食させてもらったのは「横浜家系ゴジラーメンBLACK」（1390円）。

さて、ゴジラといえば言わずと知れた“怪獣王”。1954年公開の東宝映画「ゴジラ」で初登場して以来、怪獣映画の定番として注目され続けてきました。新作が出るたびに話題になるのもお約束。



「横浜家系ゴジラーメンBLACK」は、まず見た目のボリュームが圧巻……！ ゴジラの象徴である“背びれ”をイメージしたという「焼きバラ海苔」のインパクトが抜群です。もちろん、家系ならではの「焼き海苔」もトッピングされています。



“BLACK”というだけに、ゴジラの深い色合いのウロコを思わせるビジュアルで、全体のトーンまでゴジラらしい迫力を感じさせます。

味わいは家系ラーメンらしい力強さがベース。豚骨のコクに、焦がしニンニクの旨味を凝縮した「黒マー油」と特製「マー油醤」が重なり、ガツンとしたパンチを加えています。



すすった瞬間、葱やニンニクの香ばしさが広がり、後から濃厚な豚骨の旨味が追いかけてきます。麺は家系定番の中太ストレートでもっちり食感で、「まさにコレ」な家系の満足感。



見た目のインパクトだけではなく、マー油のコクやパンチで、しっかり食べごたえも楽しめる一杯でした。

お腹いっぱいになってしまったため、「横浜家系ゴジラーメンRED」（1390円）は食べられなかったのですが、こちらはゴジラのメルトダウン寸前を思わせる“RED”なビジュアルです。



スープに山椒や唐辛子をブレンドした特製ペーストを加えた一杯。ザクザクとした食感が楽しい「食べるラー油」がポイントだとか。



見た目は真っ赤ですが、壱角家の方にお聞きしたたところ「そこまで辛すぎず楽しめますよ」と教えてくださいました。

どちらも提供時間は11時～22時（新宿靖国通店のみ24時間販売）で、50店舗と限られている提供店舗はこちらから確認できます。

限定のオリジナルノベルティがもらえる

さらに「横浜家系ゴジラーメン」のお楽しみは食べて終わりではありません！



ゴジラーメンいずれかを注文すると「コラボ限定オリジナルステッカー」が、全4種からランダムで1枚もらえます。

好きな絵柄を絵柄を選ぶことはできませんが、すべて非売品のレアなステッカーです。

「コラボ限定オリジナルステッカー」は数に限りがあり、なくなり次第終了となってしまいます。ステッカー目当てでゴジラーメンを何杯も食べたくなってしまいそう。

「ゴジラどんぶり」などグッズの販売も！

またゴジラコラボは50店舗限定での展開ですが、その中の10店舗限定で、オリジナルグッズも販売されています。

コラボグッズは以下の通り、5種類です。



＜コラボグッズ＞

・缶バッジ（ブラインドパッケージ・全8種）550円

・アクリルスタンド（ブラインドパッケージ・全6種）950円

・レンゲ（全1種）1950円

・どんぶり（全1種）3200円

・トートバック（全1種）1550円



ゴジラコラボどんぶりなど目をひきますね。レンゲもかわいい。



グッズは店舗ごとになくなり次第終了。すでにグッズによっては売切れの店舗もあるとか。在庫を確認したい場合は、店舗に問い合わせるのが確実です。



グッズの販売を販売する店舗は以下の店舗のみです。



・壱角家新宿靖国通店

・壱角家新宿歌舞伎町一番街店

・壱角家秋葉原総本店

・壱角家池袋西口店

・壱角家渋谷センター街店

・壱角家浅草店

・壱角家有楽町店

・壱角家スカイツリー店

・壱角家川崎銀柳街店

・壱角家津田沼店

1店舗限定！「ゴジラスポット」で世界観に浸れる

なお、筆者が取材に訪れた新宿靖国通り店の3階では、ゴジラの店内装飾を施した「ゴジラスポット」になっていました。

新宿東宝ビルの「ゴジラヘッド」を眺めることができ、コラボラーメンを食べながら楽しめますよ。

席の予約はできないため、混雑時は入店までに時間がかかる場合があるそうです。来店の際は、時間に余裕を持っておくのがよいでしょう。

装飾もラーメンも、とにかく“ゴジラ尽くし”。

ラーメンを食べるだけでなく、空間もグッズも含めて楽しめる怪獣級コラボでした。ゴジラファンはもちろん、ちょっと特別な体験をしたいという人にもぴったりです。



「横浜家系ゴジラーメン」は50店舗限定、コラボグッズの販売は10店舗限定、そして「ゴジラスポット」新宿靖国通り店のみなので、気になる人はフェア特設ページで実施店をチェックしてみてください。



なお、3月2日からコラボ第2弾がスタートします。第2弾の情報もフェア特設ページで解禁されていますよ。

（※文中の価格はすべて税込）