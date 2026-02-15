「映画ドラえもん」コラボカップめん、明星から 「海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」など

明星食品は「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「(同) BBQしょうゆ味ヌードル」を2月23日に全国で発売する。

映画ドラえもんコラボカップめんが登場

映画ドラえもんシリーズの新作「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の公開にあわせて登場する、同作品の世界観を楽しめるカップめん。



映画にちなんだ食材を使用し、さらにパッケージデザインに映画の一場面を盛り込むなど、世界観を詰め込んだ2商品を展開。

▲明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル

255円



映画に登場する超巨大なイカから着想を得た、イカの風味を際立たせたシーフード味のカップめん。具材には「イカ風かまぼこ」や「イカ」などを使用し、スープはイカの旨みやコクが広がるシーフード味の白湯スープに仕立てている。

▲明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル

255円



作中の海底でのキャンプシーンをイメージした、肉の風味が広がる甘辛いバーベキュー味のカップめん。具材には豚肉ダイスなどを使用し、スープはバーベキューをイメージした肉のコクやスモークの香りで特徴づけたしょうゆ味のスープに仕立てている。

パッケージやフタにも「ドラえもん」の世界観がギュッ

パッケージデザインには、ドラえもんやのび太くんなどが登場。それぞれのフレーバーに合わせて、「シーフード味ヌードル」では海中を、「BBQしょうゆ味ヌードル」では海底でバーベキューを楽しむドラえもんたちの様子が描かれている。

さらに、フタを開ける瞬間も楽しめるよう、フタ裏には作中に登場する「ひみつ道具」をランダムで記載し、紹介している。

つい手にとってしまいそう！

「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」は2月27日公開予定。映画を観る前にヌードルを食べれば、より気分も盛り上がって楽しめそうだ。



劇場に足を運ぶ予定がなくても、ドラえもん好きならつい手に取ってしまいたくなるかわいいパッケージ。



驚いた表情のドラえもん(シーフード味ヌードル)と、仲良くバーベキューの串を持つドラえもんとのび太くん(BBQしょうゆ味ヌードル)は、この商品のために描かれたオリジナルイラストだそう！

カップめんを食べながらワクワクした気分になれそう。

（※文中の価格はすべて税込）

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026