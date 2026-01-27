【2026年提出】確定申告ガイド 第6回
【2026年提出】保険加入者は要注意「確定申告で間違いやすい事例」
2026年01月27日 10時00分更新
国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。
油断していると起こりがちな、確定申告をするにあたり間違いやすいケースをひとつご紹介します。保険に加入している人は要チェックの事例です。
「一時所得の申告漏れ」に注意！
生命保険会社などから満期金や一時金を受けとった人は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
