気になりすぎて無理。東京駅で謎のバナナアート展「バナナん　バナナん　バーナナ」開催

JR東京駅改札内・グランスタ東京の「VINYL」では、陶器作家・笠谷耕二氏の作品を集めた、VINYL GALLERY vol.119 笠谷耕二 Solo Exhibition 「バナナん バナナん バーナナ」が2026年1月15日（木）から開催されます。なんでバナナ！？ っていうかこれ陶器？？ 気になりすぎる！

グランスタ東京で新感覚のバナナアート

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファントは、JR東京駅改札内・グランスタ東京にて運営する「VINYL」にて、陶器作家・笠谷耕二氏の作品を集めた、VINYL GALLERY vol.119 笠谷耕二 Solo Exhibition 「バナナん バナナん バーナナ」を、2026年1月15日（木）～1月29日（木）の会期にて開催します。

本展は、イタリアフィレンツェにて陶芸技術を学び、帰国後バナナをモチーフにした表現に魅了されて17年、豊かな感性から独自のバナナアートを生み出し続けてきたアーティスト・笠谷耕二氏と、ケンエレファント運営のVINYL GALLERYによる初の共同企画です。

タイトル：Panic Banana

タイトル：Mother & Child Banana

タイトル：Monkey Banana 2

すべて陶器作品の1点モノで、60点以上の展示を予定しております。唯一無二のバナナワールドを体感できるはず。

VINYL GALLERY vol.119 笠谷耕二 Solo Exhibition 「バナナん バナナん バーナナ」

会期：2026年1月15日（木）～1月29日（木）

会場：VINYL GALLERY

住所：東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内

営業時間： 8:00～22:00、日・連休最終日の祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は22:00まで営業します。

※入場無料

※会期中無休

※展示最終日1月29日(木)にギャラリースペースのみ19:00にクローズします。