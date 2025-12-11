美術鑑賞のあとは、展覧会をイメージしたカクテルを。大人の優雅な休日の過ごし方

帝国ホテル 東京 シャンパンバー「The Rendez-Vous AWA」では、三菱一号館美術館で開催される「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展との特別なコラボカクテルをご用意しています。

「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展は、最後の浮世絵師のひとりと呼ばれる小林清親から吉田博・川瀬巴水らに至る風景版画の流れを、スミソニアン国立アジア美術館のミュラー・コレクションによって辿る展覧会です。

展覧会のテーマカラーは「夕焼けオレンジ」と「黄昏パープル」。このカラーに着目したコラボカクテルが、帝国ホテル 東京 シャンパンバー「The Rendez-Vous AWA」にて、展覧会の開催と同期間の2026年2月19日（木）～2026年5月24日（日）に登場します！

「Sunset」

価格：￥2,500（税サ込）

販売期間：2026年2月19日（木）～2026年5月24日（日）

展開店舗：The Rendez-Vous AWA (ランデブーAWA)

トワイライト（黄昏時）の空の色を想起させ、鑑賞後の余韻をゆったりと楽しめる一杯です。

シャンパーニュをベースにオレンジジュースやブルーベリーシロップを合わせて本展覧会のテーマカラーを目で見て楽しむことはもちろん、甘さにほのかな酸味が調和するカクテルです。ホテルのパーで軽やかなカクテルと共に、トワイライトタイムをお楽しみください。

また、オリジナルカクテル「Sunset」をご注文の方に、オリジナルステッカー（非売品）をプレゼントいたします。ステッカーを美術館のチケット窓口で提示すると、観覧料（一般）が200円割引となる特典もご用意しています。

※他の割引との併用不可。チケット窓口での購入のみ有効。

ぜひカクテルも展覧会もお楽しみください。

The Rendez-Vous AWA (ランデブーAWA) 店舗情報

所在地：帝国ホテル 東京 本館1階 正面ロビー横

電話番号：03-3539-8045

営業時間：17:00～22:30（22:00ラストオーダー）

※ 第一・第三水曜日は18:00から営業いたします。

サイト：https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/restaurant/awa

トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで

会期：2026年2月19日(木)～2026年5月24日(日)

休館日：祝日・振休を除く月曜日

但し、開館記念日の4/6、トークフリーデー［2/23、3/30、4/27］、5/18は開館

開館時間：10:00～18:00 (祝日除く金曜日、第二水曜日、会期最終週平日は20時まで)

※入館は閉館の30分前まで

観覧料：一般 2,300円、大学生1,300円、高校生 1,000円 中学生以下 無料

サイト：https://mimt.jp/ex_sp/shin-hanga