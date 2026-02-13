みみより 三菱一号館美術館便り 第19回
三菱一号館美術館Spotifyチャンネルを開設！ 音声コンテンツでより深くアートを楽しめます
三菱一号館美術館（東京・丸の内）は、2025年4月6日に開館15周年を迎え、来る2026年4月6日から16周年目に入ります。開館15周年記念事業の一環としてSpotifyチャンネルを開設いたしました。
①【社長とのサラメシ企画】
15周年記念事業の締めくくりに三菱地所株式会社 執行役社長 中島篤が美術館を解説！
三菱一号館美術館の15周年記念事業の締めくくりに、三菱地所株式会社 執行役社長の中島篤が当館を紹介する音声コンテンツに登場します。本企画は美術館スタッフとのランチの際、雑談から生まれました。2010年の開館から15年の歩みを振り返り、「三菱一号館」復元の経緯と、丸の内の文化の発信拠点としての役割を改めて解説しておりますので、ぜひお聴きください！
三菱地所株式会社 執行役社長 中島篤による三菱一号館美術館紹介・音声コンテンツは 以下よりお聴きいただけます。
https://open.spotify.com/episode/5sZFmir69SqVQtZEJUuLd8?si=oW2Ul6UyR1uGU3vD1-Y2EA
②ピーター・バラカンさんとのコラボレーション企画！
「新しい私に出会う」と「トワイライト」なプレイリストを公開
音楽に造詣の深いピーター・バラカンさんをゲストにお迎えし、当館のブランドスローガンである「新しい私に出会う」をテーマに、バラカンさんご自身が「新しい私に出会う」きっかけとなった音楽をセレクトいただきました。
「新しい私に出会う」プレイリスト
https://open.spotify.com/playlist/7MwHiNvXIkV6o3s0NIod5E?si=48tLt6KRQZOd3jItSkgNzg
「新しい私に出会う」プレイリストの楽曲解説
https://open.spotify.com/episode/1KiL9A4Lp1SxWpdIzQKQgl?si=u3rd5161Qm2bTcsaM_eqJg
また、「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」（以下「トワイライト、新版画」）とのコラボレーション企画として、「トワイライト」をイメージする楽曲をお選びいただき、プレイリストとして公開しています。選曲の理由を解説したPodcastとあわせてお聴きいただけます。
このコラボレーションは、ピーター・バラカンさんが「展覧会をご覧になる前」と「展覧会をご覧になった後」それぞれに、「トワイライト（黄昏時）」をイメージする楽曲をお選びいただく企画です。
展覧会の開幕後に、バラカンさんに展覧会を鑑賞いただき、改めて選曲したプレイリストも後日公開いたしますので、どうぞお楽しみに！
「トワイライト/ Twilight」プレイリスト
https://open.spotify.com/playlist/2vKiK0NKMgbF6GBbRTXwPu?go=1&sp_cid=66cf523c286b40e70636cf4b157f4404&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1&dlsi=c21c51c0c36642bb
「トワイライト/ Twilight」プレイリストの楽曲解説
https://open.spotify.com/episode/6EhiRdHIx3xPX9knhfwZfv?go=1&sp_cid=66cf523c286b40e70636cf4b157f4404&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1&dlsi=5b7b5c4e1817437f
ピーター・バラカン
1951年ロンドン生まれ。
ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。現在フリーのブロードキャスターとして活動、「バラカン・ビート」（インターＦＭ）、「ウィークエンド・サンシャイン」（NHK-FM）、「ライフスタイル・ミュージアム」（東京FM）、「ジャパノロジー・プラス」（NHK BS1）などを担当。
著書に『ピーター・バラカン式英語発音ルール』（駒草出版）、『Taking Stock どうしても手放せない21世紀の愛聴盤』（駒草出版）、『ロックの英詞を読む〜世界を変える歌』（集英社インターナショナル）、『わが青春のサウンドトラック』（光文社文庫）、『ピーター・バラカン音楽日記』（集英社インターナショナル）、『魂（ソウル）のゆくえ』（アルテスパブリッシング）、『ラジオのこちら側』（岩波新書、電子書籍だけ）、『ぼくが愛するロック 名盤240』（講談社＋α文庫、電子書籍だけ）などがある。
2021年からPeter Barakan’s Music Film Festival のキュレイターを務める。
バラカンさんWEBサイト：https://peterbarakan.net/
三菱一号館美術館の音声コンテンツ、ぜひお楽しみください！
この連載の記事
- 第18回
地方活性美術鑑賞のあとは、展覧会をイメージしたカクテルを。大人の優雅な休日の過ごし方
- 第17回
地方活性100年前のドレスってどんなもの？ 女性の生活様式が大きく変わった時代のドレスを実物と絵画の両面で楽しむ
- 第16回
地方活性アート好きなあの人にあげたい！ 三菱一号館美術館で選ぶとっておきのクリスマスギフト
- 第15回
地方活性世紀を超えるドレスたち 三菱一号館美術館で「アール・デコ」の装飾美に浸る
- 第14回
地方活性シニカルな世界観が魅力。没後100年を迎えて再注目の「ヴァロットン」に三菱一号館美術館で出会う
- 第13回
地方活性逆に狙い目！ あえて「展示替え休館中」に訪れる三菱一号館美術館の「期間限定ランチ」と「無料展示」
- 第12回
地方活性画家＝アトリエって常識がひっくり返る！ 「旅する芸術家」の始まりを知る小企画展がちょっとした小旅行
- 第11回
地方活性街の景色の移り変わりとともに楽しむ「丸の内ストリートギャラリー」
- 第10回
地方活性ルノワールとセザンヌ、知られざる交流を持つ2人が追い求めた近代性とは
- 第9回
地方活性【風景版画の流れをたどる】失われゆく江戸の風景を描いた最後の浮世絵師・小林清親から、日本の新たな風景を発見した新版画まで
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
地方活性【丸の内MEMO】丸の内「Espace 1894」で触れる次世代の才能 AATMグランプリ・相波エリカが描く仮想と現実が共存する曖昧な現代の姿
地方活性百年前の色彩をポケットに。三菱一号館美術館「トワイライト、新版画」展来場者へデジタル絵画コレクションを無料配布！
地方活性サウナの熱波も「てやんでぃ！」といなせる粋な人に。三菱一号館美術館オリジナルグッズ、今回もハズレなし！
地方活性【丸の内MEMO】2026年GWの丸の内は「音楽の大河」に飲み込まれる！「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」記者会見レポート
地方活性【丸の内MEMO】その光は、色褪せなかった。三菱一号館美術館「トワイライト、新版画」展で、時を超える日本の情趣に出会う
地方活性丸の内で個性的な猫たちと会えるグループ展「猫猫猫(にゃんにゃんにゃん)展」で気楽にアート