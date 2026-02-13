三菱一号館美術館Spotifyチャンネルを開設！　音声コンテンツでより深くアートを楽しめます

三菱一号館美術館（東京・丸の内）は、2025年4月6日に開館15周年を迎え、来る2026年4月6日から16周年目に入ります。開館15周年記念事業の一環としてSpotifyチャンネルを開設いたしました。

①【社長とのサラメシ企画】

15周年記念事業の締めくくりに三菱地所株式会社 執行役社長 中島篤が美術館を解説！

三菱一号館美術館の15周年記念事業の締めくくりに、三菱地所株式会社 執行役社長の中島篤が当館を紹介する音声コンテンツに登場します。本企画は美術館スタッフとのランチの際、雑談から生まれました。2010年の開館から15年の歩みを振り返り、「三菱一号館」復元の経緯と、丸の内の文化の発信拠点としての役割を改めて解説しておりますので、ぜひお聴きください！

三菱地所株式会社 執行役社長 中島篤による三菱一号館美術館紹介・音声コンテンツは 以下よりお聴きいただけます。

https://open.spotify.com/episode/5sZFmir69SqVQtZEJUuLd8?si=oW2Ul6UyR1uGU3vD1-Y2EA

②ピーター・バラカンさんとのコラボレーション企画！

「新しい私に出会う」と「トワイライト」なプレイリストを公開

音楽に造詣の深いピーター・バラカンさんをゲストにお迎えし、当館のブランドスローガンである「新しい私に出会う」をテーマに、バラカンさんご自身が「新しい私に出会う」きっかけとなった音楽をセレクトいただきました。

「新しい私に出会う」プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/7MwHiNvXIkV6o3s0NIod5E?si=48tLt6KRQZOd3jItSkgNzg

「新しい私に出会う」プレイリストの楽曲解説

https://open.spotify.com/episode/1KiL9A4Lp1SxWpdIzQKQgl?si=u3rd5161Qm2bTcsaM_eqJg

また、「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」（以下「トワイライト、新版画」）とのコラボレーション企画として、「トワイライト」をイメージする楽曲をお選びいただき、プレイリストとして公開しています。選曲の理由を解説したPodcastとあわせてお聴きいただけます。

このコラボレーションは、ピーター・バラカンさんが「展覧会をご覧になる前」と「展覧会をご覧になった後」それぞれに、「トワイライト（黄昏時）」をイメージする楽曲をお選びいただく企画です。

展覧会の開幕後に、バラカンさんに展覧会を鑑賞いただき、改めて選曲したプレイリストも後日公開いたしますので、どうぞお楽しみに！

「トワイライト/ Twilight」プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/2vKiK0NKMgbF6GBbRTXwPu?go=1&sp_cid=66cf523c286b40e70636cf4b157f4404&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1&dlsi=c21c51c0c36642bb

「トワイライト/ Twilight」プレイリストの楽曲解説

https://open.spotify.com/episode/6EhiRdHIx3xPX9knhfwZfv?go=1&sp_cid=66cf523c286b40e70636cf4b157f4404&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1&dlsi=5b7b5c4e1817437f

ピーター・バラカン

1951年ロンドン生まれ。

ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。現在フリーのブロードキャスターとして活動、「バラカン・ビート」（インターＦＭ）、「ウィークエンド・サンシャイン」（NHK-FM）、「ライフスタイル・ミュージアム」（東京FM）、「ジャパノロジー・プラス」（NHK BS1）などを担当。

著書に『ピーター・バラカン式英語発音ルール』（駒草出版）、『Taking Stock どうしても手放せない21世紀の愛聴盤』（駒草出版）、『ロックの英詞を読む〜世界を変える歌』（集英社インターナショナル）、『わが青春のサウンドトラック』（光文社文庫）、『ピーター・バラカン音楽日記』（集英社インターナショナル）、『魂（ソウル）のゆくえ』（アルテスパブリッシング）、『ラジオのこちら側』（岩波新書、電子書籍だけ）、『ぼくが愛するロック 名盤240』（講談社＋α文庫、電子書籍だけ）などがある。

2021年からPeter Barakan’s Music Film Festival のキュレイターを務める。

バラカンさんWEBサイト：https://peterbarakan.net/

三菱一号館美術館の音声コンテンツ、ぜひお楽しみください！