ホワイトチョコ好きなら絶対行って！ 110周年の歴史を持つホテルの名作アフタヌーンティー

丸の内エリアには、おしゃれで美味しいアフタヌーンティーを提供するお店が数多くあります。東京ステーションホテルのロビーラウンジもその1つ。2月19日（木）からは新たなアフタヌーンティーとして、ホワイトチョコとフルーツの絶妙な組み合わせが楽しめるメニューがスタートします。

ホワイトショコラが香るフルーツアフタヌーンティー

開業110周年を迎えた東京ステーションホテルのロビーラウンジでは、ホワイトチョコレートの心地よい甘さに、いちごや柑橘のみずみずしい果実が繊細に重なり合うアフタヌーンティーを2月19日（木）より提供します。

期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）

時間：13:00～18:00までの入店 *2時間制（ドリンク30分前L.O.）

人数：1日20食 *前日12時までの要予約

料金：月～木 ￥7,900、 金～日・祝日 ￥8,400 *グラスシャンパーニュ +￥2,500（各税サ込）

予約：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/lobbylounge/#menu3_b3clop0000005uaa

素材の持ち味を丁寧に引き出したスイーツは、目にも華やかで、冬から春へと移ろう季節にふさわしいセレクション。伝統的なフランス菓子から、ホテルならではの王道デザートまで、シェフの技と遊び心が詰まった内容となっています。セイボリーはトリュフの香りがアクセントのキッシュ、海老・帆立貝・いかなどのシーフードがたっぷりの旨み豊かなドリアなど、シェフの腕が光る充実のラインナップです。

東京ステーションホテル

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1