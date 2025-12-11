ホワイトチョコ好きなら絶対行って！ 110周年の歴史を持つホテルの名作アフタヌーンティー
丸の内エリアには、おしゃれで美味しいアフタヌーンティーを提供するお店が数多くあります。東京ステーションホテルのロビーラウンジもその1つ。2月19日（木）からは新たなアフタヌーンティーとして、ホワイトチョコとフルーツの絶妙な組み合わせが楽しめるメニューがスタートします。
ホワイトショコラが香るフルーツアフタヌーンティー
開業110周年を迎えた東京ステーションホテルのロビーラウンジでは、ホワイトチョコレートの心地よい甘さに、いちごや柑橘のみずみずしい果実が繊細に重なり合うアフタヌーンティーを2月19日（木）より提供します。
期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）
時間：13:00～18:00までの入店 *2時間制（ドリンク30分前L.O.）
人数：1日20食 *前日12時までの要予約
料金：月～木 ￥7,900、 金～日・祝日 ￥8,400 *グラスシャンパーニュ +￥2,500（各税サ込）
予約：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/lobbylounge/#menu3_b3clop0000005uaa
素材の持ち味を丁寧に引き出したスイーツは、目にも華やかで、冬から春へと移ろう季節にふさわしいセレクション。伝統的なフランス菓子から、ホテルならではの王道デザートまで、シェフの技と遊び心が詰まった内容となっています。セイボリーはトリュフの香りがアクセントのキッシュ、海老・帆立貝・いかなどのシーフードがたっぷりの旨み豊かなドリアなど、シェフの腕が光る充実のラインナップです。
東京ステーションホテル
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。