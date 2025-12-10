アート好きなあの人にあげたい！　三菱一号館美術館で選ぶとっておきのクリスマスギフト

三菱一号館美術館では現在「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」を開催中です。

1920年代を中心に世界を席巻した装飾様式「アール・デコ」。きらびやかなドレスやアクセサリーの展示に合わせて、併設のミュージアムショップStore 1894でもたくさんのグッズを販売しています。

ビビットなカラーの大判ハンカチは、スカーフにしたり頭に巻いて使っても映えますので、ファッションが好きな方への贈り物にピッタリ！

おしゃれにこだわりがある方には、オリジナルの傘もおすすめです。気分が沈みがちな雨の日もこの傘を使えばパッと華やかな気持ちになること間違いなし。

こちらのマグカップは、カネボウのアンティークコンパクトコレクションのかわいらしい柄があしらわれています。丸みのあるフォルムにも癒されます。ホッと一息つきたい時にぴったりなので、忙しい方へのプレゼントにおススメです。

ギフト包装のご要望にお応えして、店頭ではギフト用巾着もご用意しております。贈り物を選ぶ機会の多いこの時期にぴったりな、丸の内を象徴する建築のひとつである三菱一号館美術館のイラストがプリントされたおしゃれな巾着です。スタッフがお包みすることも、巾着をお渡しして後日ご自身でお包みいただくことも可能ですのでお好みの方法でお使いください！ ご自身で包まれる場合は、ポストカードやメッセージカードを入れて、オリジナルのギフトにするのもおすすめです。

大切な方へのクリスマスギフトをStore 1894で見つけてください。

※ギフト用巾着はオンラインストアでのお取扱いはございません。

Store 1894

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館１Ｆ

営業時間：10:00～18:00

※祝日除く金曜、第2水曜、展覧会会期中の最終週平日は20:00まで

休業日：毎週月曜（祝日・振替休日・展覧会会期中最終週の場合は開館）、年末、元旦、展示替え期間

※美術館の開館時間に準ずる。

TEL：03-3212-7155

Store 1894 Online Store：https://m-ichigokan-store1894.com/