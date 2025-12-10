みみより 三菱一号館美術館便り 第16回
アート好きなあの人にあげたい！ 三菱一号館美術館で選ぶとっておきのクリスマスギフト
三菱一号館美術館では現在「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」を開催中です。
1920年代を中心に世界を席巻した装飾様式「アール・デコ」。きらびやかなドレスやアクセサリーの展示に合わせて、併設のミュージアムショップStore 1894でもたくさんのグッズを販売しています。
ビビットなカラーの大判ハンカチは、スカーフにしたり頭に巻いて使っても映えますので、ファッションが好きな方への贈り物にピッタリ！
おしゃれにこだわりがある方には、オリジナルの傘もおすすめです。気分が沈みがちな雨の日もこの傘を使えばパッと華やかな気持ちになること間違いなし。
こちらのマグカップは、カネボウのアンティークコンパクトコレクションのかわいらしい柄があしらわれています。丸みのあるフォルムにも癒されます。ホッと一息つきたい時にぴったりなので、忙しい方へのプレゼントにおススメです。
ギフト包装のご要望にお応えして、店頭ではギフト用巾着もご用意しております。贈り物を選ぶ機会の多いこの時期にぴったりな、丸の内を象徴する建築のひとつである三菱一号館美術館のイラストがプリントされたおしゃれな巾着です。スタッフがお包みすることも、巾着をお渡しして後日ご自身でお包みいただくことも可能ですのでお好みの方法でお使いください！ ご自身で包まれる場合は、ポストカードやメッセージカードを入れて、オリジナルのギフトにするのもおすすめです。
大切な方へのクリスマスギフトをStore 1894で見つけてください。
※ギフト用巾着はオンラインストアでのお取扱いはございません。
Store 1894
住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館１Ｆ
営業時間：10:00～18:00
※祝日除く金曜、第2水曜、展覧会会期中の最終週平日は20:00まで
休業日：毎週月曜（祝日・振替休日・展覧会会期中最終週の場合は開館）、年末、元旦、展示替え期間
※美術館の開館時間に準ずる。
TEL：03-3212-7155
Store 1894 Online Store：https://m-ichigokan-store1894.com/
この連載の記事
- 第15回
地方活性世紀を超えるドレスたち 三菱一号館美術館で「アール・デコ」の装飾美に浸る
- 第14回
地方活性シニカルな世界観が魅力。没後100年を迎えて再注目の「ヴァロットン」に三菱一号館美術館で出会う
- 第13回
地方活性逆に狙い目！ あえて「展示替え休館中」に訪れる三菱一号館美術館の「期間限定ランチ」と「無料展示」
- 第12回
地方活性画家＝アトリエって常識がひっくり返る！ 「旅する芸術家」の始まりを知る小企画展がちょっとした小旅行
- 第11回
地方活性街の景色の移り変わりとともに楽しむ「丸の内ストリートギャラリー」
- 第10回
地方活性ルノワールとセザンヌ、知られざる交流を持つ2人が追い求めた近代性とは
- 第9回
地方活性【風景版画の流れをたどる】失われゆく江戸の風景を描いた最後の浮世絵師・小林清親から、日本の新たな風景を発見した新版画まで
- 第8回
地方活性ビアズリー作品をより魅力的に見せる展示デザインの裏話、教えます
- 第7回
地方活性25歳の若さで世を去った奇才・ビアズリーの画業を網羅する展覧会、その魅力を学芸員が語る！
- 第6回
地方活性ロートレックのヘビにまつわる作品、知っていますか？ 三菱一号館美術館が誇るロートレックのコレクションを一挙公開中！
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
地方活性日本最大のアートフェア、今ならチケット代3割引きで超お得！
地方活性輝くイルミネーションの中で食べ歩きすれば10倍美味しい！ 丸の内で開催中の過去最大規模クリスマスマーケット
地方活性2026年も楽しみ！ 音楽の祭典「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」ゴールデンウィークに開催決定
地方活性長年行方不明だった代表作が奇跡の帰還。日常の気配を見つめ続けた「小林徳三郎」展
地方活性怖いのに待ち遠しい！！ ひと目見たら忘れられないホラー漫画の鬼才・伊藤潤二のポップアップ【丸の内は4月から】
地方活性アートに癒やされる2025年の年の瀬 16名のアーティストが贈る「Art & Crafts fair in Xmas」