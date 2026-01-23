コーエーテクモゲームスは1月22日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、来訪イベント 第22期「忍者」を開催。開催期間は、2026年1月29日12時59分まで。来訪交換所の期間は、2月5日12時59分までだ。

「来訪イベント」は、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第22期「忍者」では「来訪者」として「下忍」「くの一」が登場する。

来訪者からの依頼を達成すると、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得可能。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換できる。

【今回の特別な内容】

◆来訪パックに「来訪パック・修練の結晶」を追加

◆「特別登用・忍者 '26冬」が同時開催

【期間限定ミッション】

期間限定ミッションの達成で、無償小判や称号などを獲得できる。

【パネルミッション】

パネルミッションの達成で「特別登用札」や、「釘」「木材」「精鉄」「生糸」などの技術開発素材を獲得できる。

【来訪パック販売】

購入することで追加来訪者「百地三太夫」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放」を販売。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■ピックアップ武将を選べる！ 「特別登用・忍者 '26冬」開催

SSR【捕風捉影】風魔小太郎やSSR【槍の正成】服部半蔵など対象のSSR900武将の中からピックアップ武将を1名選択できる「特別登用・忍者 '26冬」を開催。

本登用では、10回ごとにSSR武将が確定、30回目にはピックアップ武将が確定で入手できる。開催期間は、2026年1月29日12時59分まで。

※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■常設の「特別登用」「登用」にSSR【夜叉九郎】戸沢盛安が新登場！

1月22日メンテナンス終了後より、常設の「特別登用」「登用」に豊臣家所属のSSR【夜叉九郎】戸沢盛安が新登場。詳細は、ゲーム内お知らせを確認してほしい。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：戸沢盛安＞

戸沢家18代当主。角館城主。積極的な軍事行動で戸沢家最大の版図を築いた。「夜叉九郎」の異名をとった反面、慈悲深い一面もあったという。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。