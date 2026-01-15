「戦国武将EXPO2026」とのコラボも開催！
『信長の野望 出陣』にて戦国双六イベント 第7期「挑戦 おつやの方」を開催！
コーエーテクモゲームスは1月15日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、戦国双六イベント 第7期「挑戦 おつやの方」を開催。開催期間は、2026年1月22日12時59分まで。
戦国双六イベントとは、賽（さい）を振って道中を進み、本丸にいる敵城主の撃破を目指すイベント。今回の敵城主は、岩村城主として知られる「おつやの方」となる。
敵城主を撃破すると双六Ptをはじめさまざまな報酬を獲得可能。道中のボーナスマスで双六Ptボーナスや部隊の強化などのさまざまな効果を獲得して、敵城主との戦いに挑もう。
今回は【虎胆奮迅】秋山虎繁や、武田家所属の武将の威名を上昇させるボーナスマスが登場する。
【獲得できる報酬の例】
【イベントログインボーナス／パネルミッション／パック販売】
「賽」などがもらえるイベントログインボーナス、「技巧の巻・赤」などを獲得できるパネルミッション、イベントに役立つアイテムの入った「双六パック」の販売、条件を満たすと一定期間購入できる「双六プレイパック」「敵城主挑戦パック」などの販売を商店にて行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
■SSR【虎胆奮迅】秋山虎繁が新登場！ 「特別登用・戦国双六 第7期『挑戦 おつやの方』」開催
戦国双六イベントの開催にあわせて、SSR【虎胆奮迅】秋山虎繁（初期威名 900）がピックアップされる「特別登用・戦国双六 第7期『挑戦 おつやの方』」を開催。開催期間は、2026年1月22日12時59分まで。
※「登用・戦国双六 第7期『挑戦 おつやの方』」も同時開催
＜武将紹介：秋山虎繁＞
武田家臣。伊那衆を統率する。徳川家康に「武田軍の猛牛」と評されたほどの猛将。
■ご当地イベント「戦国武将EXPO2026」開催！
2026年1月16日～1月18日に東京都台東区の上野恩賜公園にて開催される、「戦国武将EXPO2026」とコラボしたご当地イベントを開催。イベントの開催期間は、2026年1月26日12時59分まで。
※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。
現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、パネルミッションを達成することで、称号などのゲーム内アイテムを獲得できる。
【目玉報酬】
【現地の催し】
ご当地イベントの参加特典として、パネルミッション完全達成で記念証をプレゼント予定。記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると登用札5枚を獲得できる。
また、ブースでは、Tシャツなどのオリジナルグッズが当たる抽選も実施予定だ。
【戦国武将EXPO2026とは】
本イベントは、武将・サムライ文化をテーマにした日本最大級の歴史フェス。「江戸城」における“鬼門”に位置する上野において開催される、「武将・侍文化を楽しめる食フェス」となっている。開催日時は、2026年1月16日～1月18日まで。
▼「戦国武将EXPO2026」公式サイト
https://samurai-fest.com/
■「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026」とのコラボ決定！
2026年3月7日～3月8日に熊本城にて開催される「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026」とコラボしたゲーム内ご当地イベントの開催が決定した。詳細は続報を待とう。
【熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026とは】
春のくまもとお城まつりのオープニングとして恒例となった「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara」が2026年も開催。ついに迎える最終章をお見逃しなく。開催日時は、2026年3月7日～3月8日の各10時～17時まで。
▼「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026」公式サイト
https://kumamoto-icb.or.jp/archive/news/mononofu/
