コーエーテクモゲームスは1月15日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、戦国双六イベント 第7期「挑戦 おつやの方」を開催。開催期間は、2026年1月22日12時59分まで。

戦国双六イベントとは、賽（さい）を振って道中を進み、本丸にいる敵城主の撃破を目指すイベント。今回の敵城主は、岩村城主として知られる「おつやの方」となる。

敵城主を撃破すると双六Ptをはじめさまざまな報酬を獲得可能。道中のボーナスマスで双六Ptボーナスや部隊の強化などのさまざまな効果を獲得して、敵城主との戦いに挑もう。

今回は【虎胆奮迅】秋山虎繁や、武田家所属の武将の威名を上昇させるボーナスマスが登場する。

【獲得できる報酬の例】

【イベントログインボーナス／パネルミッション／パック販売】

「賽」などがもらえるイベントログインボーナス、「技巧の巻・赤」などを獲得できるパネルミッション、イベントに役立つアイテムの入った「双六パック」の販売、条件を満たすと一定期間購入できる「双六プレイパック」「敵城主挑戦パック」などの販売を商店にて行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■SSR【虎胆奮迅】秋山虎繁が新登場！ 「特別登用・戦国双六 第7期『挑戦 おつやの方』」開催

戦国双六イベントの開催にあわせて、SSR【虎胆奮迅】秋山虎繁（初期威名 900）がピックアップされる「特別登用・戦国双六 第7期『挑戦 おつやの方』」を開催。開催期間は、2026年1月22日12時59分まで。

※「登用・戦国双六 第7期『挑戦 おつやの方』」も同時開催

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には、武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：秋山虎繁＞

武田家臣。伊那衆を統率する。徳川家康に「武田軍の猛牛」と評されたほどの猛将。

■ご当地イベント「戦国武将EXPO2026」開催！

2026年1月16日～1月18日に東京都台東区の上野恩賜公園にて開催される、「戦国武将EXPO2026」とコラボしたご当地イベントを開催。イベントの開催期間は、2026年1月26日12時59分まで。

※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。

現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、パネルミッションを達成することで、称号などのゲーム内アイテムを獲得できる。

【目玉報酬】

【現地の催し】

ご当地イベントの参加特典として、パネルミッション完全達成で記念証をプレゼント予定。記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると登用札5枚を獲得できる。

また、ブースでは、Tシャツなどのオリジナルグッズが当たる抽選も実施予定だ。

【戦国武将EXPO2026とは】

本イベントは、武将・サムライ文化をテーマにした日本最大級の歴史フェス。「江戸城」における“鬼門”に位置する上野において開催される、「武将・侍文化を楽しめる食フェス」となっている。開催日時は、2026年1月16日～1月18日まで。

▼「戦国武将EXPO2026」公式サイト

https://samurai-fest.com/

【注意事項】

※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

■「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026」とのコラボ決定！

2026年3月7日～3月8日に熊本城にて開催される「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026」とコラボしたゲーム内ご当地イベントの開催が決定した。詳細は続報を待とう。

【熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026とは】

春のくまもとお城まつりのオープニングとして恒例となった「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara」が2026年も開催。ついに迎える最終章をお見逃しなく。開催日時は、2026年3月7日～3月8日の各10時～17時まで。

▼「熊本城で会おう 武士の魂 mononofu no chikara 2026」公式サイト

https://kumamoto-icb.or.jp/archive/news/mononofu/

【注意事項】

※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

