10万円ちょっとで15.6型。Core Ultra 5搭載のHP 15-fd

【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格119,800円のところ、9％オフの108,900円で販売中です。

15.6型サイズで、Core Ultra 5（125H）とメモリー16GB。まずは、この構成から。

15.6型・フルHDのサイズ感

ディスプレイは15.6インチ、解像度は1920×1080ドットのフルHD。非光沢のIPSパネルを採用しています。

構成は固定、ソフトは後から

メモリーは16GB（8GB×2）、ストレージは512GB SSD（PCIe NVMe）。この構成です。

基本装備とインターフェース

キーボードにはCopilotキーを搭載。インターフェースはUSB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、ヘッドフォン出力／マイク入力コンボポートを装備します。指紋認証やカメラシャッターも備えています。

製品スペック

【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】 16GB（DDR5-5600MHz）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレイ】15.6インチ／フルHD（1920×1080）／非光沢IPS

【OS】Windows 11 Home

【Office】Microsoft Officeなし（WPS Office記載あり）

【その他】指紋認証、Copilotキー、カメラシャッター

※Microsoft Officeは付属していません。付属ソフトの内容や表記は、販売ページの記載をご確認ください。