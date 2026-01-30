Amazonセール情報大紹介！ 第1184回
10万円ちょっとで15.6型。Core Ultra 5搭載のHP 15-fd
2026年01月30日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格119,800円のところ、9％オフの108,900円で販売中です。
15.6型サイズで、Core Ultra 5（125H）とメモリー16GB。まずは、この構成から。
15.6型・フルHDのサイズ感
ディスプレイは15.6インチ、解像度は1920×1080ドットのフルHD。非光沢のIPSパネルを採用しています。
構成は固定、ソフトは後から
メモリーは16GB（8GB×2）、ストレージは512GB SSD（PCIe NVMe）。この構成です。
基本装備とインターフェース
キーボードにはCopilotキーを搭載。インターフェースはUSB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、ヘッドフォン出力／マイク入力コンボポートを装備します。指紋認証やカメラシャッターも備えています。
製品スペック
【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H
【メモリ】 16GB（DDR5-5600MHz）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレイ】15.6インチ／フルHD（1920×1080）／非光沢IPS
【OS】Windows 11 Home
【Office】Microsoft Officeなし（WPS Office記載あり）
【その他】指紋認証、Copilotキー、カメラシャッター
※Microsoft Officeは付属していません。付属ソフトの内容や表記は、販売ページの記載をご確認ください。
