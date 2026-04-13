アクアプラスは4月12日、iOS／Android／PC（Google Play Games）向けゲーム「うたわれるもの ロストフラグ」について、物語を振り返るストーリー版「物語記録保存領域（ストーリーアーカイブス）」の制作決定を発表した。

本作は、2019年に配信開始した「うたわれるもの」シリーズの基本プレイ無料ゲーム。名前や記憶を失った仮面の男「アクタ」を主人公にしたオリジナルストーリーが展開。2026年4月23日14時をもってサービス終了すると告知されていた。

ストーリーアーカイブスでは、本作で綴られてきた物語をいつでも振り返れる。メインストーリーおよびイベントストーリーのフルボイス化、ならびに“新規ストーリーの追加”なども検討しているとのこと。詳細については決定次第、公式サイトなどで告知予定。

この発表にユーザーからは「ありがとうございます！」「凄いありがたい！感謝しかない」「フルボイスまじか…！？」「新規ストーリー追加だなんて最高です」「どうぞ慌てず、納得のいくものを制作してください」「サ終直前のサプライズに感謝を」「最高だぜアクアプラス!!」など、喜びと感謝の声が寄せられていた。

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