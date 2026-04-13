「うたわれるもの ロストフラグ」物語を振り返る“ストーリー版”の制作決定 4月23日にサービス終了
アクアプラスは4月12日、iOS／Android／PC（Google Play Games）向けゲーム「うたわれるもの ロストフラグ」について、物語を振り返るストーリー版「物語記録保存領域（ストーリーアーカイブス）」の制作決定を発表した。
本作は、2019年に配信開始した「うたわれるもの」シリーズの基本プレイ無料ゲーム。名前や記憶を失った仮面の男「アクタ」を主人公にしたオリジナルストーリーが展開。2026年4月23日14時をもってサービス終了すると告知されていた。
ストーリーアーカイブスでは、本作で綴られてきた物語をいつでも振り返れる。メインストーリーおよびイベントストーリーのフルボイス化、ならびに“新規ストーリーの追加”なども検討しているとのこと。詳細については決定次第、公式サイトなどで告知予定。
この発表にユーザーからは「ありがとうございます！」「凄いありがたい！感謝しかない」「フルボイスまじか…！？」「新規ストーリー追加だなんて最高です」「どうぞ慌てず、納得のいくものを制作してください」「サ終直前のサプライズに感謝を」「最高だぜアクアプラス!!」など、喜びと感謝の声が寄せられていた。
『ロストフラグ』ストーリー版制作決定！— うたわれるもの ロストフラグ 公式 (@Utaware_LF) April 12, 2026
皆様からの多くのご要望にお応えし、このたび
『うたわれるもの ロストフラグ 物語記録保存領域（ストーリーアーカイブス）』の制作が
決定しましたことをお知らせいたします。
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