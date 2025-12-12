コーエーテクモゲームスは12月12日、ダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王３』［PlayStation 5／PC（Steam）］について、「The Game Awards 2025」にて新トレーラーを公開し、体験版を2026年1月29日に配信すると発表。

あわせて、本作の早期購入特典取得者限定の追加特典も発表している。追加特典ではシリーズ歴代主人公にちなんだ2種類の装備が入手可能だ。また、PC（Steam）ではシリーズ第1作の『仁王 Complete Edition』が90％オフで購入できるセールも実施している。

ゲームの発売日は2026年2月6日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

『仁王３』TGA 2025トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=q-1M7pQVu6M

■2026年1月29日よりセーブデータを引継ぎ可能な「体験版」の配信が決定！

2026年1月29日よりPlayStation 5およびPC（Steam）で「体験版」の配信が決定。「体験版」は最大3人でのオンラインマルチプレイも遊べるほか、セーブデータを製品版に引き継げる予定。「体験版」の詳細については後日公開となるので、続報を待とう。

■早期購入特典取得者限定で特典追加が決定！

早期購入特典取得者限定で入手できる追加特典を発表した。追加特典では『仁王』の主人公・ウィリアムの鎧一式「若武者の中鎧」と『仁王２』の主人公・秀の字の鎧一式「無縁人の鎧」の2種類の装備が登場。同一プラットフォーム、同一アカウントで早期購入特典「氷獄の防具セット」をダウンロードすると取得可能になる。

早期購入特典はパッケージ版は初回生産分、ダウンロード版は2026年2月19日までに購入した場合に付属するので、入手機会を逃さないようにぜひ予約しよう。

■『仁王 Complete Edition』が90％オフのセール開催中！

PC（Steam）版『仁王 Complete Edition』が90％オフで購入できるセールを開催中。『仁王３』の発売前にシリーズ第1作目をお得な価格で遊ぶことができるチャンスとなっているので、この機会に逃さないようにしよう。セール期間は、2026年1月6日3時まで。

【セール概要】

対象タイトル：仁王 Complete Edition

プラットフォーム：PC（Steam）

セール期間：2025年12月12日3時～2026年1月6日3時

通常価格：6380円 ⇒ セール価格：638円（90％オフ）

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/485510/_Complete_Edition/

※日本時間となります。

そのほかのセールラインアップについては、同社のセール特設ページを確認してほしい。

▼コーエーテクモゲームス セール特設ページ

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年2月6日

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：2026年2月6日

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾

DLC第二弾

配信日：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。