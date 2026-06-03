今週末、福島で3日限りの「肉の楽園」が開幕

今週末、福島が“肉好きの楽園”に変わる、見逃し厳禁の3日間がやってきます！

「週末、どこかで美味しいものを思いきり楽しみたい」「初夏を元気に乗り切るスタミナをつけたい」そんな気分が高まるこの時期にぴったりなのが、福島の誇るブランド肉と人気店の味が一堂に会する「ふくしまミートフェスティバル」です。牛・豚・鶏それぞれの魅力を贅沢に味わえるこのイベントは、お肉好きにはたまらない、まさに究極のグルメフェス。食べて、飲んで、盛り上がって、本格的な夏を前にエネルギーをしっかりチャージできちゃいます！

福島自慢の肉料理が集結！美味しいお肉の祭典

2026年6月19日（金）から21日（日）までの3日間、福島市まちなか広場にて「ふくしまミートフェスティバル」が開催されます。会場には、福島県産の牛肉、豚肉、鶏肉を贅沢に使った自慢の肉料理がずらりと並び、地元の飲食店が腕によりをかけた逸品を提供します。

和食、イタリアン、フレンチ、中華、さらには世界のローカルフードまで、多彩なジャンルの肉の名店が集結。福島の豊かな食材の魅力を、さまざまな料理を通して楽しめる内容となっています。会場では、福島県産のドリンク販売やステージイベントも予定されており、グルメだけでなくお祭り気分もしっかり満喫できます。

注目のグルメには、川俣シャモの焼き鳥や餃子、会津地鶏かしわ、伊達鶏のゆず味噌焼きといった福島らしさあふれるメニューが登場。さらに、福島牛の焼肉丼、エゴマ豚の豚テキ、麓山高原豚のフランクフルトなど、肉好きの心をくすぐる豪華なラインナップがそろいます。地元で愛される人気店が、福島の素材の良さを最大限に引き出した渾身の味を振る舞ってくれます。

さらに、お肉のお供にぴったりな福島県産ドリンクやクラフトビール、爽やかなサワー類も充実。料理との相性を楽しみながら、自分だけの最高のペアリングを見つけるのも醍醐味です。

会場ではスタンプラリーも実施され、コンプリートすると、福島空港発の札幌ペア旅行クーポンなどが当たる大抽選会に参加できます。加えて、宮城と福島を拠点に活動する姉妹デュオ「カラーライオット」によるライブパフォーマンスも開催予定。会場の熱気をさらに盛り上げてくれそうです。

福島の誇る絶品お肉を堪能できるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく！本格的な夏の暑さも吹き飛ばす、最高にアツいお肉の祭典を思いっきり楽しみ尽くしちゃいましょう！

ふくしまミートフェスティバル

●日時：2026年6月19日（金）～21日（日）

19日／15:00～20:00

20日／11:00～20:00

21日／11:00～19:00

●会場：福島市まちなか広場

●住所：福島県福島市本町17-1

●料金：入場無料（飲食代は別途）

※雨天決行・荒天中止

※メニュー内容が変更になる可能性があります。