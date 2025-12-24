Epic Games Storeにて12月24日、「Bloodstained: Ritual of the Night（ブラッドステインド：リチュアル・オブ・ザ・ナイト）」が無料配布中だ。期間は2025年12月25日1時まで。

本作は、18世紀イギリスを舞台にしたゴシックホラーの探索型2.5D横スクロールアクションゲーム。悪魔がはびこる城を探索し、アイテムをゲットして自身を強化、見た目も変わる多数の装備を身にまとい、ボスの討伐を目指す。

いわゆる「メトロイドヴァニア」と呼ばれるジャンルで、アクションの腕を磨くというより地道にアイテムを集めて強くなっていく感覚は、昔ながらの楽しさを味わえる。

通常5480円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。

ユーザーからは「これは良いもの」「絶対もらっておこう！」「昔PS4でやって面白かった」「持ってない人はぜひ」「日本語対応ですばら！」「音楽がいいんだよなぁ」などの声が寄せられており、大当たりの配布と言えそうだ。

現在ホリデーシーズンの期間中、計17タイトルを無料で配信予定のEpic Games Store。タイトルは毎日午前1時（日本時間）に更新されるので、お見逃しなく！

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「ブラッドステインド：リチュアル・オブ・ザ・ナイト」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/bloodstained-f3f575

Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games, S.p.A. "505 Games", “ArtPlay, Inc.” logos are the trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. and ArtPlay, Inc. All rights reserved.