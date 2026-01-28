このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第131回

海外でぼったくりを避けるには？ タクシーが不安な人向け配車アプリ11選【最新版】

2026年01月28日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「どちらまで？」

　海外旅行の最大のストレスといえば、空港からホテルへの移動、そして街中での足の確保。特にタクシーを使う場合、旅の通過儀礼とされてきた「ぼったくりとの価格交渉」や「行き先が伝わらないもどかしさ」、「危険な白タクの回避」が煩わしくて、海外旅行が嫌いになる人もいるくらいでした。

現地空港に到着してタクシーへ乗り込むのは大変

　ですが、最近はライドシェアサービスを使って“アプリで呼ぶ移動”が主流となっています。一般的なタクシーを使うよりも、ライドシェアのほうが明朗会計安全性も高いからです。またアプリで目的地を指定できるので、行き先を伝えるのが簡単というメリットもあります。ぼったくりも言葉の壁も一気に回避できるのです。

　そこで今回は、ライドシェアサービスを使う場合のポイントをいくつか紹介していきます。

●「Uber入れておけばOK」はもう古い。
　国ごとに“正解アプリ”が違う

　最初のポイントは、「とりあえずUber（配車）アプリを入れておけば大丈夫だろう」という思い込みを止めること。実は世界では数多くのライドシェアサービスが登場しており、国や地域によって利用できるサービスが違っています。そのため、事前にどのサービスが使えるかどうか調べておかないと、空港で途方に暮れることにもなりかねません。

ライドシェアというと、一般ドライバーが自家用車を用いて送迎するサービスアプリを想像しますが、実際、来るのはタクシーという国が多いです

　現在各国のエリアで使われている主なサービスは次のとおりです。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン