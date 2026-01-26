12.2型WUXGA（16:10）を、1.25kg・約12時間で持ち歩けるChromebook

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo Chromebook「IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen8（82XH001KJP）」をチェック！

LenovoのChromebook「IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen8（82XH001KJP）」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格35,354円のところ、7％オフの32,800円で販売されています。

12.2型WUXGA（1920×1200）のディスプレイに、約1.25kgの本体重量。バッテリー駆動は約12時間です。持ち運びを前提に、ChromeOSのシンプルさで足りる人なら、一度チェックしておきたいところでしょう。

12.2型WUXGA（16:10）のディスプレイ

12.2型、1920×1200ドットのWUXGA解像度。アスペクト比は16:10で、IPS方式のタッチ対応ディスプレイです。横に広すぎず、縦方向の表示領域を確保しやすいです。

約1.25kg／約12時間駆動

本体重量は約1.25kg。バッテリー駆動時間は約12.0時間（JEITA2.0）で、日常的に持ち歩く用途でも扱いやすそうです。重さと駆動時間のバランスを重視する人には、確認しておきたいポイントではないでしょうか。

N100搭載のChromeOS構成

CPUにはインテル プロセッサー N100（4コア）を搭載。メモリーは4GB、ストレージはeMMC 64GBで、OSはChromeOSです。インターフェースはUSB Type-C、USB Type-A、HDMIを備えています。

製品スペック

【OS】 ChromeOS

【CPU】 インテル プロセッサー N100（4コア）

【メモリ】4GB（LPDDR5）

【ストレージ】eMMC 64GB

【ディスプレイ】解像度：1920×1200（WUXGA）、アスペクト比：16:10、マルチタッチ対応(10点)

【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1

【インターフェース】USB Type-C（USB3.2 Gen2、PD対応）×1、USB Type-A（USB3.2 Gen1）×2、HDMI ×1

12.2型WUXGA・約1.25kgで3万円台前半

12.2型WUXGA、約1.25kg、バッテリー駆動は約12時間で、価格は7％オフの32,800円。ChromeOSで十分という人にとっては、選択肢に入ってきそうです。