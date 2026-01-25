Amazonセール情報大紹介！ 第1065回
スマホにピタッ！MagSafe対応「Anker 633 MagGo」モバイルバッテリーがタイムセール
2026年01月25日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker 633 Magnetic Battery（MagGo）登場！
外出先でも家でも便利に使える、AnkerのMagSafe対応モバイルバッテリー「Anker 633 MagGo」が、ただいまセール中です。10000mAhの大容量、マグネット式ワイヤレス充電、USB‑C／USB‑A対応ポート付きで、スマホをよく使う人にぴったり。お得に買えるタイムセール中のため、参考価格6,990円の商品が、29％オフの4,990円で買えます。p>
外出中に写真や地図、決済などでスマホの電池が気になる季節。そんなときに頼れるのが、背面にマグネットで固定してそのまま充電できるタイプのモバイルバッテリーです。気になった方はチェックしてみて！
Anker 633 Magnetic Battery（MagGo）が便利すぎる3つのポイント
① マグネットでピタッ！MagSafe対応で手軽ワイヤレス充電
このモバイルバッテリーは、マグネット式でスマホ背面に「ピタッ」と吸着。ケースやポケットに入れてもズレにくく、外出中の充電も安心。ケーブルいらずで手軽に充電できるので、出先でもスマホの電池切れを気にせず使えます。
② 10000mAhの大容量でスマホを約2回分充電可能
容量は10000mAh。iPhoneシリーズなどMagSafe対応スマホなら、ほぼ2回充電できます。外出先で長時間使う人、旅行や外出が多い人に頼もしいバッテリーです。
③ コンパクト＆多機能で使い勝手も◎
本体サイズは約107×66×18mm、重さ約218gとコンパクトで携帯しやすい設計。ワイヤレス充電に加えて、USB‑CとUSB‑Aポートで有線充電も可能。
お買い得価格で手に入る！
多くの便利機能が詰め込まれたa href="https://www.amazon.co.jp/dp/B09PBPVVB6?tag=waplus04-sh25-22" >Anker 633 MagGo は、スマホを日常からガンガン使う人にとって“あると嬉しい”モバイルバッテリー。
外出や出張、旅行、通勤・通学などスマホ利用が多い人ほど、恩恵を大きく感じられるはず。ワイヤレス充電機能で手軽さを求めるなら、買っておきたいアイテムです。
マグネットで固定できる充電は、ケーブルを探す手間が減るのが魅力です。スタンド付きなので、充電しながら動画視聴やビデオ通話にも使いやすいのがポイント。セール価格は在庫やタイミングで変わることがあるので、気になる方は販売ページで最新価格を確認してみてください。
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1096回
トピックスニューバランスのPRIMALOFT採用モック系シューズ、Amazonで割引表示（選択肢で価格変動）
-
第1089回
トピックスDropbox Plus 3年版が12%オフ、2TBストレージが3年分まとめて37,500円！【Amazonタイムセール】
-
第1081回
トピックススマホはアプリ経由で印刷：テプラSR5900Pの値下げ情報
-
第1079回
トピックス折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台
-
第1079回
トピックス機内持ち込み対応、15.6インチPCもすぐ取り出せる！ 空港でも新幹線でもスマートなEDGELINKのスーツケースが15%オフ！
-
第1079回
トピックス【9万円台！】折りたたみスマホ入門に？ motorola razr 60がセール中
-
第1079回
トピックス15.6型ノートの本命候補！ “必要なもの全部入り”のHP 15-fd（Office 2024）セール情報
-
第1078回
トピックス4K×QD-OLED×240Hzを32インチで。Alienware「AW3225QF」が16％オフ
-
第1078回
トピックススタイリッシュなデザインだけど拡張可能で大容量！ サムソナイトのスーツケースが15%オフ！【機内持ち込み◎】
-
第1077回
トピックス1.2万円台でL1+L5デュアルバンドGPS搭載。CMF Watch 3 Proがセール対象に
-
第1076回
トピックス【Amazonタイムセール】1.3kgで14型有機EL。Vivobook S 14は“持ち歩き派”にあり？
- この連載の一覧へ