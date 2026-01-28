オリオンビールは“ビール”だけじゃない、チューハイもワインもあるぞ！ 土地の素材や文化を活かしたオリオンの魅力を知ろう

オリオンビールは「オリオンビール」を作っていない

オリオンビール、ご存知でしょうか。沖縄県に本拠を置く、大手ビールメーカーです。「知ってるよ」「好きだよ」という読者の方も多いでしょう。

オリオンビールの主力商品である「オリオン ザ・ドラフト」を指して、“オリオンビール”と称することもありますよね。そう、オリオンビールという会社は、実は「オリオンビール」という商品そのものは作っていないんです。

そんなオリオンビールは、ビールの会社。当然、多様なビールを作っていますし、ビール以外のアルコール飲料も手がけています。

先日、オリオンビールの商品試飲会があったので、飲みに……あ、いや、取材に行ってきました。

「青切りシークヮーサー」を使用！

キレがあって甘すぎない「島チュー」がイチオシ

試飲会で力説されていたのは、オリオンビールの飲料は実に多種多様であること。看板となっているオリオン ザ・ドラフトだけでなく、さまざまな商品開発に力を入れているのだそうな。

そんなオリオンビールのイチオシが、2026年からデビューする「島チュー」シリーズです。「島チューシークヮーサー」「島チュー無糖シークヮーサー」が1月27日から発売されています。

オリオンビールのチューハイブランドとしては沖縄県産素材から生まれた「WATTA」がありますが、島チューはコンセプトが異なり、“家飲みでも、おいしさに妥協しない”という本格的な味わいを追求。沖縄の素材を厳選し、甘さを抑えたキレのある味わいと、しっかりとした飲みごたえに仕上げたとうたいます。

飲んでみると、無糖が甘くないのはもちろんのこと、島チューシークヮーサーもベタッと甘くない。どちらも、喉越しのキレ、シークヮーサーのさわやかな香りが印象に残ります。

なるほど、島チューの広告に使われている「新たなキレ、辛口」というキャッチコピーもしっくりくる味わい。料理の味を妨げない、さまざまな食事に合いそうな仕上がりになっていますね。

ポイントは、使っているシークヮーサーにあり。完熟前の、果皮が青いうちに収穫された「青切りシークヮーサー」を使用。甘さを抑え、ピール感（果皮の香り・ほろ苦さ）をダイレクトに感じる設計にしたことが、キレと心地よい香りをもたらしているそう。

単にシークヮーサーを使うだけではなく、沖縄の食文化を活かした“青切り”を利用するあたりに、オリオンビールの地元に根付いた商品開発力を感じました。「甘すぎるチューハイは、あまり……」という人に強くオススメしたいです。

クラフトビールもフルーツワインも……

オリオンビールの意外な一面、あなたは知ってた？

先述したように、さまざまな商品開発に力を入れているオリオンビール。ビールだって、いろいろなものがありますよ。

その好例が、「オリオン ザ・ダーク」。いわゆる“黒ビール”のようですが、スッキリ飲みやすい味わいをベースに濃色麦芽を一部使用することで、焙煎したような豊かな香り・コクを感じられる味わいに仕上げたビールです。「基本はオリオンビールらしくスッキリめ、後味や口当たりに黒ビール要素もある」ぐらいの味わいといえば、伝わるでしょうか。

2022年11月より海外・公式通販限定で発売海外では台湾・香港・オーストラリア、ニュージーランドなどで展開しており、2025年から沖縄県・奄美群島地区で通年販売されています。

「えっ、オリオンビールなのに黒いの？」と思ったそこのあなた、気になってきたでしょう。そう、オリオンビールはオリオン ザ・ドラフトだけではないんですよ。

ビールでいえば、オリオンビールの名護工場で超少量生産される、特別なクラフトビールもあります。こちらは「オリオンホテル 那覇 THE ORION BEER DINING」「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ THE ORION BEER BAR」でしか味わえないレアな一品。

そして、オリオンビール、なんとフルーツワインも手がけています。ワインブランド／ワイナリー「Southern Cross Winery（サザンクロスワイナリー）」で、フルーツワインを展開しています。

2024年3月に発売された最初のワインは「Southern Cross Winery パッションフルーツ」というパッションフルーツを使ったフルーツワイン。2025年には「Southern Cross Winery シークヮーサー」といった沖縄県産シークヮーサーを使ったワインも発売されています。

ここまで紹介してきた商品を見ればわかるように、オリオンビールは沖縄の土地の素材や文化を活かし、個性的な味わいを作り続けています。“オリオンビールは、オリオンビール（ザ・ドラフト）だけじゃないぞ！”ということが伝わってきたのではないでしょうか。

ビールの銘柄だけでなく、オリオンビールは「沖縄らしさ」を軸に、表現の幅を広げ続けています。喉を潤す一杯の向こう側には、土地の素材や文化をどう飲み物に落とし込むか……という試行錯誤があるのですね。

オリオンビールが作るさまざまな飲料は、どれもじっくり味わう価値アリ。ビールはもちろん、チューハイもワインも、チェックしてみてください！

