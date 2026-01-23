任天堂は1月23日、「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場し、マリオたちを応援したりヒントをくれたりする「おしゃべりフラワー」をグッズ化して3月12日に発売すると発表。価格は4500円だ。

ゲームの世界を飛び出してやってくる「おしゃべりフラワー」。放置すると気ままにしゃべり出すグッズで、いろいろなことを話す。設定によっては起床時刻や就寝時に声をかけてくれる機能も。

基本は気ままにおしゃべりするが、「おしゃべりボタン」を押すと任意のタイミングでいつでもしゃべってくれる。逆に静かにして欲しいときは、ボタンを長押しすると翌日の起床時刻まで大人しくできるという。

サイズ感は手のひらサイズ。高さは13.5cm、重さは乾電池を含まず208g、鉢の直径は10.2cmとなる。英語、イタリア語、スペイン語、フランス語、中国語など全11言語を収録している。

ユーザーからは「日常に全く必要ないのに欲しいわ」「一日中しゃべってそう」「この子欲しい…！」「おしゃべりデイジー出ないかな」「ワンダーーー！」と好評の声が寄せられている。

© Nintendo