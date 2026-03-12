任天堂、「おしゃべりフラワー」本日発売
任天堂は3月12日、ゲーム「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場し、マリオたちを応援したりヒントをくれたりする「おしゃべりフラワー」のグッズを発売した。価格は4500円、マイニンテンドーストアやNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで販売中だ。
ゲームの世界を飛び出してやってくる「おしゃべりフラワー」。放置すると気ままにしゃべり出すグッズで、その語彙力は100以上のセリフにおよぶという（11言語に対応）。
サイズ感は手のひらサイズ。高さは13.5cm、重さは乾電池を含まず208g、鉢の直径は10.2cmとなる。ちょっとしたスペースに置けるのが嬉しい。
ユーザーからは「欲しい！」「ゼルダやメトロイド版のおしゃべり●●が欲しい」「ゲームだけではしゃべり足りなかったかｗ」「即ポチしてようやく届く日が来たぁぁぁ！！」「地味にこの子欲しいんだよな」など、好評の声が寄せられている。
また、3月26日発売の「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」にも、おしゃべりフラワーが登場。マリオたちが踏むことで、いつでもしゃべってくれるという。
・トピックス記事
https://www.nintendo.com/jp/topics/article/025624d9-9fd4-42e6-b223-33a6cdcc7c1f
・マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/item/goods/VM_TAF_S_LVAAA
© Nintendo