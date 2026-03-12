任天堂は3月12日、ゲーム「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場し、マリオたちを応援したりヒントをくれたりする「おしゃべりフラワー」のグッズを発売した。価格は4500円、マイニンテンドーストアやNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで販売中だ。

ゲームの世界を飛び出してやってくる「おしゃべりフラワー」。放置すると気ままにしゃべり出すグッズで、その語彙力は100以上のセリフにおよぶという（11言語に対応）。

サイズ感は手のひらサイズ。高さは13.5cm、重さは乾電池を含まず208g、鉢の直径は10.2cmとなる。ちょっとしたスペースに置けるのが嬉しい。

ユーザーからは「欲しい！」「ゼルダやメトロイド版のおしゃべり●●が欲しい」「ゲームだけではしゃべり足りなかったかｗ」「即ポチしてようやく届く日が来たぁぁぁ！！」「地味にこの子欲しいんだよな」など、好評の声が寄せられている。

また、3月26日発売の「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」にも、おしゃべりフラワーが登場。マリオたちが踏むことで、いつでもしゃべってくれるという。

© Nintendo